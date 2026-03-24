Ce greșeală de amatori! Kylian Mbappe a părăsit Madridul după ce medicii spanioli i-au consultat piciorul greșit: „O rușine!”

Ciprian Păvăleanu
24.03.2026 | 22:15
Stafful medical al celor de la Real Madrid i-a consultat piciorul greșit lui Kylian Mbappe. Foto: Colaj FANATIK
Kylian Mbappe (27 de ani) a fost absent în ultimele meciuri pentru Real Madrid din cauza unor probleme la genunchi. Deși se spunea că accidentarea este minoră, iar francezul va fi gata în curând de joc, această situație s-a prelungit după ce medicii spanioli au dat-o grav în bară. Golgheterul „los blancos” a primit diagnosticul la piciorul greșit, așa că a plecat în Franța pentru a asculta opinia unui alt specialist.

Rușine uriașă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe s-a enervat și a plecat în Franța după ce i-a fost consultat piciorul greșit

Real Madrid se confruntă cu foarte multe accidentări în acest moment al sezonului, iar una dintre cele mai importante absențe este cea a lui Kylian Mbappe. Golgheterul „los blancos” putea fi apt de joc deja, însă medicii spanioli au făcut o greșeală impardonabilă. Stafful medical al „los blancos” a oferit diagnosticul după ce a consultat piciorul greșit al francezului.

Jurnalistul Daniel Riolo a dezvăluit că atacantul lui Real Madrid a fost extrem de nervos din cauza incompetenței medicilor de la clubul său, iar acesta a fost motivul pentru care a plecat în Franța: pentru a fi consultat de un alt specialist.  „A primit un diagnostic greșit la Madrid. Evident că nu i-a plăcut și a fost chiar supărat. Se pare că eroarea a fost uriașă. Există afirmații că Real Madrid a examinat genunchiul greșit. Pentru Real Madrid, aceasta este o adevărată rușine”, a spus Riolo, conform Mundo Deportivo.

Ce a declarat Kylian Mbappe despre situația sa medicală din prezent

Real Madrid are un final de sezon extrem de încins. Vicecampioana Spaniei o va întâlni în Champions League pe Bayern Munchen, care este într-o formă de zile mari. În La Liga, Real Madrid continuă să fie pe urmele Barcelonei, care pare imposibil de ajuns. Kylian Mbappe speră să fie apt pentru următoarele partide, însă obiectivul principal este acela de a fi la capacitate maximă pentru Campionatul Mondial.

„Genunchiul meu este bine acum, mă recuperez complet. Am avut norocul să găsesc diagnosticul corect când am ajuns la Paris. Nu știam de ce aveam dureri sau ce le provoca, iar înțelegerea acestui lucru este primul pas spre recuperare”, a declarat Kylian Mbappe, care este prezent în acest moment în lotul convocat de Didier Deschamps.

