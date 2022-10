Ce i-a ascuns Gabriela Cristea soțului ei, Tavi Clonda: ”Nu cred că mi-ai spus asta până acum”

. Gazda emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii, a discutat abia acum despre acest subiect sensibil, precizând că dorința pe care și-a pus-o în urmă cu ani buni s-a îndeplinit.

Ce nu i-a spus niciodată Gabriela Cristea lui Tavi Clonda. Artistul a rămas surprins

Gabriela Cristea a revăzut în urmă cu câteva zile un loc special, în care a fost și în trecut. Vedeta a scos la iveală un amănunt pe care nu i l-a spus niciodată partenerului de viață, Tavi Clonda, cu care are o relație de peste 8 ani.

„Voiam să vă zic că atunci când am ajuns acasă soțul îmi făcuse o mega surpriză și urcase deja vlog-ul cu vizita noastră la Ayasofya, moscheea din Istanbul și v-a dezvăluit și un secret.

E un secret important pentru mine și chiar intim aș putea spune. Mi-am pus acolo o dorință și mi s-a și îndeplinit”, a declarat bruneta pe contul de , în timp ce lua masa cu soțul ei.

Cei doi soți au vizitat mai multe lăcașuri de cult din Turcia, iar într-unul dintre acestea Gabriela Cristea s-a rugat pentru a deveni Dezvăluirea l-a surprins inclusiv pe artist pentru că nu au vorbit niciodată despre acest aspect.

„Ultima oară când am fost la Istanbul, e un loc care este făcător de minuni, unde îți pui o dorință. Aici m-am rugat să am copii, e singurul loc în care m-am rugat să am copii”, a povestit bruneta în ultimul vlog de pe Youtube.

„Nu cred că mi-ai spus asta până acum. Bravo, iubire! Nici nu mi-ai zis chestia asta!”, a completat cântărețul, în aceeași filmare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, părinții a două fete

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt părinții a două fete superbe. Micuțele au fost creștinate de cuplul format dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, prieteni apropiați ai moderatoarei de la Mireasa – Capriciile iubirii.

Micuțele învață la o grădiniță de stat, decizie luată de brunetă în urmă cu numai câteva luni. Copilele s-au acomodat foarte bine și își fac mândrii părinții.