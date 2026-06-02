Ce i-a cerut Gică Hagi lui Ianis la amicalul Georgia – România 1-1: ”Foarte multă informație”

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Gică Hagi (61 de ani) a revenit pe banca tehnică a naționalei în amicalul Georgia – România 1-1, iar înainte de joc i-a oferit câteva sfaturi fiului său. Ianis Hagi a fost căpitanul primei reprezentative la această întâlnire și a recunoscut că banderola aduce și mai multă responsabilitate.

Ianis Hagi a dezvăluit ce i-a cerut Gică Hagi la meciul Georgia – România 1-1

Imediat după încheierea , Ianis Hagi a mărturisit că cerințele sunt mai mari în acest moment la prima reprezentativă și s-a arătat nemulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat cu Georgia.

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”Nu știu dacă suntem foarte fericiți cu rezultatul, însă suntem fericiți că am reușit să aplicăm, mai mult sau mai puțin, ce am lucrat săptămâna asta. Avem mult de muncă la cerințele staff-ului tehnic. Când am reușit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia și presiunea.

Au fost și momente în care nu am ținut ritmul așa cum ne-am dorit. Avem de muncit acolo, cerințele sunt puțin mai mari. Putem să înțelegem, e oboseală, sfârșit de campionat. Multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ce am lucrat la antrenament am reușit să aplicăm la antrenament, însă clar ne doream să câștigăm”, a declarat Hagi jr., pentru .

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Pe ce a pus accent Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia

Fotbalistul de la Alanyaspor a precizat că , dar deocamdată sunt multe lucruri de îmbunătățit. Ce a simțit Ianis Hagi purtând banderola de căpitan la echipa națională care i-a fost încredințată chiar de tatăl său.

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”(n.r. – Ți-a zis ceva special Gică Hagi înainte de meci?) Nu, nu. Mesajele pe care le știam deja în mare. Să fiu eu, să mă mișc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă și să ajut echipa mult pe fază defensivă.

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Am lucrat mult colectiv în ultimele 7-10 zile. Foarte multă informație, am încercat să captăm și să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătățit, dar în mare suntem mulțumiți și direcția e bună.

(n.r. – despre presiunea banderolei) E o responsabilitate mai mare. Presiunea este indiferent dacă porți sau nu banderola. Știți cât de mult înseamnă pentru mine echipa națională.

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Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine, simt că sunt capabil să ajut echipa, sunt destul de vocal pe teren, în afara terenului îmi place să conduc cu exemplul, să încerc să îi aduc lângă mine pe ceilalți.

Suntem mai mulți lideri, mai mulți căpitani, cu experiență internațională, iar staff-ul tehnic are multe așteptări, iar cei tineri care vin din urmă să îi adaptăm cât mai repede și să avem rezultate. La echipa națională nu cred că e importantă vârsta, contează performanța”, a spus Ianis Hagi.