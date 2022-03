Ce i-a cerut Klaus Iohannis comisarului european Paolo Gentiloni. Preţurile la gaze şi energie electrică, printre subiectele discutate

Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni. Cei doi au abordat mai multe teme de discuție, printre care consecințele economice ale războiului din Ucraina și facturile uriașe ale românilor la gaze și curent electric.

Ce i-a solicitat Klaus Iohannis lui Paolo Gentiloni în legătură cu Ucraina

Șeful statului a solicitat în timpul discuțiilor cu Paolo Gentiloni acordarea, în continuare, a sprijinului, la nivel european, pentru Ucraina, informează Administrația Prezidențială.

”Președintele României a evidențiat impactul major al crizei de securitate din Ucraina asupra întregii regiuni, subliniind, în context, necesitatea intensificării eforturilor comune, la nivel european, pentru a acorda în continuare sprijin Ucrainei și poporului ucrainean”, precizează Administrația Prezidențială

Totodată, Klaus Iohannis a prezentat cum țara noastră sprijină umanitar Ucraina și a mai cerut și ”flexibilitate în ceea ce privește resursele financiare neutilizate aferente perioadei 2014-2020, astfel încât să fie folosite pentru gestionarea situației refugiaților.”

, președintele a mai precizat că așteaptă propunerile Comisiei Europene de a limita ”consecințele creșterii prețului la gaz asupra prețurilor la electricitate.”

Klaus Iohannis și Paolo Gentiloni au discutat și despre Republica Moldova

Republica Moldova s-a aflat pe lista de dezbateri dintre cei doi oficiali. Klaus Iohannis a insistat ca să fie acordat de către Comisia Europeană un pachet de asistență pentru Republica Moldova, care să includă sprijin umanitar și financiar, ”cât și pentru gestionarea frontierelor sau în domeniul energetic”.

”Președintele României a făcut referire și la stadiul implementării de către România a Planului Național de Redresare și Reziliență.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a explicat decizia României privind creșterea cheltuielilor militare, solicitând flexibilitate în abordarea regulilor bugetare”, a mai precizat Administrația Prezidențială.

Întâlnirea dintrei cei doi a avut loc în ziua în care premierul Nicolae Ciucă a fost prezent luni la Summitul NATO din Bulgaria. Acolo, premierul bulgar i-a transmis că , iar țara noastră va beneficia în toamnă de tranzit de gaz lichefiat.

”Au fost discutate o serie întreaga de aspecte. Salutăm înființarea celor 4 grupuri de luptă, dintre care unul în România. Este foarte important de subliniat am căutat să asumăm o serie întreagă de soluții. Prin dialog să identificăm modalitățile prin care vom putea face față oricăror provocări.

Avem la îndemnână măsuri prin care să ne protejăm cetățenii, economia. Au avut loc discuții despre noi surse de gaz, energie, aspecte de interconectare în rețelele de transport gaze, energie electrică.

Am discutat cu premierul Bulgariei, despre modalitatea în care lucrează la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia, am primit garantări că lucrările se vor finaliza în iunie, astfel încât în toamna acestui an să putem benefia de tranzitul de gaz lichefiat, care poate fi alimentat în portul Alexandropolis, din Grecia.

Am discutat despre aprovizionarea pe conducta de gaz trans-balcanic, despre realizarea a cinci poduri peste fluviul Dunărea, despre cum să asigurăm navigația pe tot parcusul anului”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul evenimentului, într-o conferință de presă.