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Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video

Lionel Messi a avut un dialog încins cu Joao Pinheiro în timpul partidei dintre Argentina și Elveția. Ce i-a transmis superstarul sud-american centralului
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 09:00
Ce ia cerut Messi arbitrului in Argentina Elvetia La doar cateva minute a aparut cartonasul rosu Se citeste clar pe buze Video
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Lionel Messi a purtat un dialog aprins cu arbitrul partidei dintre Argentina și Elveția. Foto: Colaj FANATIK
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Argentina a suferit în toate cele trei faze eliminatorii disputate la această ediție de Campionat Mondial, iar în meciul cu Elveția putea risca din nou eliminarea, după ce meciul a fost dus în prelungiri. Lionel Messi a fost văzut purtând un dialog aprins cu arbitrul Joao Pinheiro, iar experții i-au citit pe buze argentinianului pentru a afla ce l-a deranjat pe căpitanul naționalei lui Scaloni.

Ce i-a transmis Leo Messi lui Joao Pinheiro în timpul partidei dintre Argentina și Elveția

După ce au mers în prelungiri cu Capul Verde și au întors rezultatul cu Egipt în ultimele minute, Argentina a avut din nou viață grea, de această dată cu Elveția. Naționala lui Leo Messi a terminat la egalitate primele 90 de minute cu elvețienii, însă a rezolvat meciul în prelungiri prin golurile lui Julian Alvarez și Lautaro Martinez.

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La un moment dat, în timpul partidei, octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a intrat într-un dialog cu Joao Pinheiro, fiind nemulțumit de una dintre deciziile centralului. Sud-americanul a fost iritat de tonul cu care portughezul i s-a adresat, așa că i-a transmis să-i vorbească cu mai mult respect, așa cum o face el: „Vorbește-mi cum se cuvine. Nu-mi arăta lipsă de respect, pentru că îți vorbesc întotdeauna cu respect”, a răbufnit Leo Messi.

Lionel Messi a insistat pentru primul cartonaș galben al lui Breel Embolo

Elveția putea avea șanse bune să atace calificarea în semifinale, însă Breel Embolo, atacantul naționalei lui Murat Yakin, a luat o decizie de neînțeles. Deși avea un cartonaș galben primit în prima repriză, Embolo a simulat fără niciun sens în zona de mijloc a terenului, iar arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben după ce a fost atenționat din camera VAR.

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Insistențele lui Lionel Messi au avut un rol important la cartonașul roșu văzut de Embolo, după ce a pus presiune pe arbitru la primul galben pe care atacantul elvețian l-a primit. Argentinianul a fost văzut gesticulând nervos în fața centralului, care la doar câteva secunde i-a arătat primul avertisment lui Embolo.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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