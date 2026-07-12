Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video

Argentina a suferit în toate cele trei faze eliminatorii disputate la această ediție de Campionat Mondial, iar în meciul cu Elveția putea risca din nou eliminarea, după ce meciul a fost dus în prelungiri. Lionel Messi a fost văzut purtând un dialog aprins cu arbitrul Joao Pinheiro, iar experții i-au citit pe buze argentinianului pentru a afla ce l-a deranjat pe căpitanul naționalei lui Scaloni.
După ce au mers în prelungiri cu Capul Verde și au întors rezultatul cu Egipt în ultimele minute, Argentina a avut din nou viață grea, de această dată cu Elveția. Naționala lui Leo Messi a terminat la egalitate primele 90 de minute cu elvețienii, însă a rezolvat meciul în prelungiri prin golurile lui Julian Alvarez și Lautaro Martinez.
La un moment dat, în timpul partidei, octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a intrat într-un dialog cu Joao Pinheiro, fiind nemulțumit de una dintre deciziile centralului. Sud-americanul a fost iritat de tonul cu care portughezul i s-a adresat, așa că i-a transmis să-i vorbească cu mai mult respect, așa cum o face el: „Vorbește-mi cum se cuvine. Nu-mi arăta lipsă de respect, pentru că îți vorbesc întotdeauna cu respect”, a răbufnit Leo Messi.
Elveția putea avea șanse bune să atace calificarea în semifinale, însă Breel Embolo, atacantul naționalei lui Murat Yakin, a luat o decizie de neînțeles. Deși avea un cartonaș galben primit în prima repriză, Embolo a simulat fără niciun sens în zona de mijloc a terenului, iar arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben după ce a fost atenționat din camera VAR.
Insistențele lui Lionel Messi au avut un rol important la cartonașul roșu văzut de Embolo, după ce a pus presiune pe arbitru la primul galben pe care atacantul elvețian l-a primit. Argentinianul a fost văzut gesticulând nervos în fața centralului, care la doar câteva secunde i-a arătat primul avertisment lui Embolo.