Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video

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Argentina a suferit în toate cele trei faze eliminatorii disputate la această ediție de Campionat Mondial, iar în meciul cu Elveția putea risca din nou eliminarea, după ce meciul a fost dus în prelungiri. Lionel Messi a fost văzut purtând un dialog aprins cu arbitrul Joao Pinheiro, iar experții i-au citit pe buze argentinianului pentru a afla ce l-a deranjat pe căpitanul naționalei lui Scaloni.

Ce i-a transmis Leo Messi lui Joao Pinheiro în timpul partidei dintre Argentina și Elveția

După ce au mers în prelungiri cu Capul Verde și au întors rezultatul cu Egipt în ultimele minute, Argentina a avut din nou viață grea, de această dată cu Elveția. Naționala lui Leo Messi a terminat la egalitate primele 90 de minute cu elvețienii, însă a rezolvat meciul în prelungiri prin golurile lui Julian Alvarez și Lautaro Martinez.

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La un moment dat, în timpul partidei, fiind nemulțumit de una dintre deciziile centralului. Sud-americanul a fost iritat de tonul cu care portughezul i s-a adresat, așa că i-a transmis să-i vorbească cu mai mult respect, așa cum o face el: „Vorbește-mi cum se cuvine. Nu-mi arăta lipsă de respect, pentru că îți vorbesc întotdeauna cu respect”, a răbufnit Leo Messi.

🗣️ “HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Lionel Messi, al árbitro Pinheiro. 🇦🇷🤬🇵🇹 — Ver + (@VerMas_ok)

Lionel Messi a insistat pentru primul cartonaș galben al lui Breel Embolo

Elveția putea avea șanse bune să atace calificarea în semifinale, Deși avea un cartonaș galben primit în prima repriză, Embolo a simulat fără niciun sens în zona de mijloc a terenului, iar arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben după ce a fost atenționat din camera VAR.

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Insistențele lui Lionel Messi au avut un rol important la cartonașul roșu văzut de Embolo, după ce a pus presiune pe arbitru la primul galben pe care atacantul elvețian l-a primit. Argentinianul a fost văzut gesticulând nervos în fața centralului, care la doar câteva secunde i-a arătat primul avertisment lui Embolo.

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