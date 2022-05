Ce i-a cerut văduva lui Cornel Patrichi lui Vasile Muraru, la 6 ani de la moartea “regelui dansului”: “Am plecat în Italia tristă”

a participat recent la un spectacol ce a avut loc pe scena Teatrului Constantin Tănase din București, în memoria a trei personalități de la noi. Printre aceștia s-a numărat și regretatul coregraf și dansator, Cornel Patrichi, supranumit și “regele dansului”. Cu acest prilej, balerina a dansat în memoria soțului ei, pe scena acestui teatru, după o pauză de 35 de ani. Văduva celebrului coregraf a cerut conducerii teatrului ca sala de balet să poarte numele lui Cornel Patrichi.

Cornelia Patrichi, pe scena Teatrului Tănase, după 35 ani. Ce a cerut în memoria soțului

Cornelia Patrichi, soția regretatului Cornel Patrichi, a urcat pe scena Teatrului Constantin Tănase, unde a activat ani de zile. Evenimentul a avut loc, zilele trecute, cu prilejul unui spectacol comemorativ, pentru care balerina a venit special din Italia, unde s-a stabilit de dinainte de pandemie. Văduva lui Cornel Patrichi nu a mai urcat pe scena acestei instituții de 35 de ani, iar emoțiile au fost extrem de mari. Ea a dansat alături de Vali Roșca.

”Am avut emoții foarte mari, dar mă bucur că până la urmă a ieșit totul bine, așa cum mi-am dorit”, a declarat Cornelia Patrichi, pentru FANATIK.

”Aș vrea ca sala de balet din Pasajul Victoria să se cheme Cornel Patrichi”

Balerina a retrăit emoțiile de pe vremea când dansa pe scenă. Soția “regelui dansului”, stins din viață în aprilie 2016, a avut și o rugăminte către conducerea instituției. Aceasta și-a dorit ca una dintre sălile de balet ale Teatrului Constantin Tănase să poarte numele lui Cornel Patrichi.

”Vreau să mulțumesc teatrului pentru acest eveniment important pentru mine. Vreau să felicit baletul pentru acest tablou, o reluare, un remember… și avea o dorință, o propunere pentru direcția teatrului. Aș vrea ca sala de balet din Pasajul Victoria să se cheme, Cornel Patrichi. Mulțumesc publicului că am fost onorată că a asistat la acest spectacol minunat”, a declarat Cornelia Patrichi pe scena Teatrului Constantin Tănase, la finalul prestației sale, alături de Vali Roșca.

”Sunt convins că Vasile Muraru va face tot posibilul să fie așa, va face acest demers”, a conchis Tavi Ursulescu, prezentatorul evenimentului.

Cornelia Patrichi s-a rugat la mormântul lui Cornel Patrichi

Înainte să se întoarcă în Italia, ca și la sosirea în România, Cornelia Patrichi a mers la mormântul lui Cornel patrichi. Balerina i-a dus, ca de obicei, un buchet de trandafiri și s-a rugat cu lacrimi.

”Am ajuns în Italia. Înainte să plec am trecut iar pe la cimitir, la mormântul lui Cornel. I-am dus niște flori, am vorbit cu el… I-am povestit ce am făcut, cum a fost la spectacol… Am plecat în Italia tristă, dar mulțumită”, a mai declarat văduva lui Cornel Patrichi, Cornelia Patrichi pentru FANATIK.

Cornelia Patrichi va fi iar bunică

s-a mutat în Italia după moartea soțului ei. Coregraful Cornel Patrichi a încetat din viață, în 2016, după lupta cu un cancer pulmonar, la vârsta de 72 de ani. Regele dansului nu a apucat să-și vadă nepoțica, pe Matilda, fetița unicului său fiu, Alexandru, și el stabilit în Italia. În plus, în luna iunie 2022, soția lui Alexandru, Serena, va aduce pe lume încă o fetiță.