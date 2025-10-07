Ce i-a făcut iubita lui Sorin Oprescu unei subalterne de la secția ATI. Cum a scăpat Adriana Nica de urmărirea penală

Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut pe 4 octombrie, în Salonic, de către autoritățile din Grecia, în baza unui mandat european de arestare. Oprescu fugise din România în 2022, după ce a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat. Sorin Oprescu a fost eliberat sub control judiciar pe 6 octombrie, urmând să fie judecat într-un proces care va fi deschis în maximum 40 de zile, în care instanțele elene vor analiza cererea de extrădare depusă de autoritățile române.

Adriana Nica nu a pontat prezența la serviciu a psihologului în luna aprilie 2020

În dosarul lui Sorin Oprescu a fost implicată și iubita acestuia, Adriana Nica, în calitate de martor, autoritățile punând sechestru pe vila din Primăverii, estimată la 400.000 de euro, despre care procurorii susțin că ar fi fost cumpărată cu bani obținuți ilegal. pentru a rămâne în posesia vilei, iar unele din dosare se află încă pe rol. Numele Adrianei Nica apare într-un dosar penal înregistrat pe 25 februarie 2025 la Judecătoria Sectorului 5, al cărui obiect este „confirmare renunțare urmărire penală”.

Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, prin ordonanţa din data de 6.06.2020 organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale pentru Adriana Nica, deoarece în calitate de şef secţie ATI II în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, cu ocazia întocmirii graficului de lucru pentru luna aprilie 2020, nu a pontat în mod real prezenţa numitei Maria Zivari, angajată în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti în calitate de psiholog clinician principal în cadrul Secţiei ATI. Nica a fost acuzată de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de articolul 297 alin. 1 Cod penal și articolul 321 alin.1 Cod Penal.

Primul articol se referă la fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Al doilea se referă la falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

În dosar se arată că persoana vătămată, Maria Zivari, a declarat că îşi desfăşoară activitatea în calitate de psiholog clinician principal în cadrul Secţiei ATI – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti încă din anul 2018, iar începând cu data de 24.03.2020, din cauza instaurării stării de urgenţă provocată de pandemia cu virusul SARS-COV2, la nivelul spitalului a fost constituit nucleul funcţional de înregistrare, centralizare, raportare, şi analiză a testelor PCR. Atribuţiile lui Zivari în cadrul nucleului au fost cele de a centraliza, analiza şi raporta rezultatele testelor PCR, activitatea desfăşurându-se în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, sala de consiliu, iar responsabilităţile din cadrul secţiei ATI a spitalului au fost menţinute, prezentându-se zilnic, conform programului de lucru.

Martorii au depus mărturie în favoarea psihologului

Zivari a desfăşurat activităţi în toată perioada în care nucleul a fost constituit, respectiv 24.03.2020 – 12.11.2023. La nivelul secţiei ATI a fost întocmit un registru de prezenţă pentru fiecare categorie profesională din cadrul secției, în care trebuia consemnată data împreună cu ora de sosire şi ora de plecare de la locul de muncă. Declarația se făcea personal, autenticitatea confirmându-se prin semnătura fiecărui angajat. Totodată, la nivelul nucleului, în baza deciziei din 24.03.2020, s-a dispus întocmirea unei fişe colective de muncă prin marcarea zilnică a orei de sosire şi de plecare. În dosar se menționează că completarea se efectua în aceeași manieră în registrul de prezenţă întocmit la nivelul ATI. Totodată, Maria Zivari ar fi efectuat consemnarea, întotdeauna corespunzător, atât în registrul de prezenţă colectivă, inclusiv în luna aprilie 2020.

În data de 29.04.2020, managerul i-a solicitat lui Zivari o notă de relaţii privind prezenţa în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, fiind ataşat şi graficul de lucru întocmit pentru luna aprilie 2020. Cu această ocazie a constatat că a fost trecută în mod nereal ca fiind absentă nemotivat. Graficul de prezență întocmit era de către o infirmieră şi semnat de către seful secției ATI, Adriana Nica. În urma întocmirii acestui grafic, salariul aferent lunii aprilie 2020 nu s-a acordat persoanei vătămate, fiindu-i cauzat un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 6.500 lei. În dosar a fost audiat un martor, medic specialist în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, secţia ortopedie-traumatologie încă din anul 2017, coleg cu Maria Zivari.

Acesta a declarat că în cursul anului 2020, din cauza pandemiei cu virusul SARS-C0V2, în baza deciziei managerului spitalului, a fost constituit un nucleu de lucru la care martorul a făcut parte. Odată cu implementarea în cadrul nucleului, programul de lucru normal a fost modificat, neexistând un orar prestabilit, prezenţa fiind obligatorie în funcţie de situaţia impusă, având un caracter de permanenţă. Martorul a arătat faptul că pe tot parcursul anului 2020, în special în luna aprilie 2020, Maria Zivari a fost prezentă la locul de muncă, desfăşurând activităţi specifice deciziei manageriale privind nucleul de lucru, iar prin natura atribuţiilor sale profesionale, asigura un dialog permanent între aparţinătorii pacienţilor diagnosticaţi cu SARS-COV2, oferindu-le consiliere psihologică, deci prezenţa persoanei vătămate fiind un activă, neexistând posibilitatea ca aceasta să nu fie remarcată de către superiori/colegi/personal medical. Un alt martor, director de îngrijiri în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), coleg cu Maria Zivari, a declarat că aceasta s-a prezentat la locul de muncă zilnic, pe tot parcursul lunii aprilie 2020.

Judecătorul a apreciat că nu există interes public în urmărirea faptei

O altă martoră, registrator medical în cadrul secţiei ATI a SUUB, a spus că în cursul anului 2020 a întocmit graficele de prezenţă ale medicilor şi psihologilor din cadrul Secţiei ATI II. Pentru luna aprilie 2020, a întocmit personal graficul de lucru, în baza situaţiei oferite de către şeful de secţie ce activa la acel moment, respectiv dr. Nica Adriana Elena. Iniţial, a trecut-o pe numita Zavari Maria ca fiind prezentă la locul de muncă, „însă în momentul în care i-a oferit pentru semnare şi confirmare şefului de secţie, respectiv Nica Adriana, aceasta i-a spus să o treacă absent nemotivat pe Maria Zivari, fără explicaţii suplimentare”. A mai spus că nu a verificat situaţia lui Zivari, întrucât nu are atribuţii în acest sens, ea ocupându-se doar de tehno-redactarea documentului. Din înscrisurile puse la dispoziţie de persoana vătămată, Maria Zivari, rezultă faptul că în baza solicitării din 29.04.2020, emisă de către managerul interimar SUUB, i-a fost solicitată o notă de relaţii privind realitatea prezenţei în cadrul spitalului, conform sarcinilor de serviciu. Totodată, din analiza graficului de lucru pentru luna aprilie 2020 ce conţine pontajul secţiei ATI-II, rezultă ca numita Maria Zivari figurează cu menţiunea „N” (Absent nemotivat), grafic aprobat şi avizat de către Dr. Nica Adriana, în calitate de şef secţie.

Judecătorul a arătat că nu va reţine apărarea Adrianei Nica, în sensul că nu o putea trece prezentă pe Maria Zivari, atâta timp cât aceasta nu a desfăşurat activitate în secţia ATI ci în cadrul „nucleului”, faţă de împrejurarea că la art. 3 din Decizia din 24.03.2020 a managerului Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti se statuează că „încadrarea şi salarizarea persoanelor care fac obiectul prezentei decizii rămân neschimbate pe durata funcţionării acestui NUCLEU, ele desfăşurând activitatea prin delegare de atribuţii”. De asemenea, la articolul 4 se arată că „persoanele nominalizate vor întocmit zilnic o fişă colectivă de prezenţă, conform prezentei decizii, prin marcarea zilnică a orei de venire şi de plecare”, aşa încât atâta timp căt numita Maria Zivari a desfăşurat activitate zilnică în cadrul „nucleului” şi a fost întocmită fişa colectivă de prezenţă din care nu rezultă că ar fi absentat nemotivat, se impunea ca aceasta să fie pontată „prezentă” cu ocazia întocmirii graficului de lucru pentru luna aprilie 2020, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Deși a fost găsită responsabilă de infracțiunile imputate, , deoarece instanța a menționat că „în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei”. Judecătorul a apreciat că soluţia de renunţare la urmărirea penală este legală şi temeinică, fiind îndeplinite condiţiile art. 318 c.p.p., atât sub aspectul limitelor de pedeapsă, cât şi sub aspectul inexistenţei interesului public în urmărirea faptei, în raport cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 5 pe 24 martie 2025.