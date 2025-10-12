Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”

Ion Țiriac a scos la iveală un episod nefericit. Tenismenul care când e vorba de micile plăceri a dezvăluit ce i-a făcut Klaus Iohannis. Află care este, de fapt, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român.

Ce i-a făcut Klaus Iohannis fostului jucător de tenis, Ion Țiriac

Klaus Iohannis a fost conducătorul țării noastre timp de două mandate consecutive. Fostul șef de stat a stat în funcție în perioada 2014 – 2025, însă politicianul le-a lăsat un gust amar multor români. Ion Țiriac este unul dintre cei dezamăgiți de fostul președinte al României.

Marele jucător de tenis a dezvăluit într-un interviu pe care l-a acordat recent ce a pățit. Afaceristul a povestit ce i-a făcut, de fapt, fostul șef de stat care nu s-a ținut de promisiunea sa. Se pare că s-a angajat să facă o faptă bună pentru a redresa sportul.

Urma să angajeze două persoane pentru a face acest demers, însă se pare că lucrurile nu au fost duse la bun sfârșit. Privind în urmă, celebrul milionar român a răbufnit la adresa sistemului de guvernare din România.

Cu această ocazie, Ion Țiriac a subliniat faptul că țării noastre îi lipsește un om controversat, așa cum este premierul Ungariei, Viktor Orban. În schimb, susține că nu regretă că s-a implicat activ în sport, ajutând prin diferite acțiuni filantropice.

„Este impresionant cât de degradant și de complicat e și câtă birocrație există în țară. Am o ușă deschisă oricând la prim-ministru. Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. (n.r. Cu Iohannis?)

O singură dată am fost cu șapca în mână: «Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă. Spune, domnu’ Țiriac!». I-am zis: «Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul.

Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia oră de sport care e voluntară»”, a explicat Ion Țiriac pentru revista .

Ion Țiriac, despre situația în care se află România

Ion Țiriac a avut un cuvântul de spus și legat de situația în care se găsește România în momentul de față. Guvernul a fost nevoit să taie de la toate ministerele, rectificările bugetare fiind simțite de români încă de la final de vară.

Din păcate, lucrurile nu sunt deloc roz. Guvernul Bolojan subliniază faptul că anul 2025 se va încheia cu prețuri mari și un trai greu pentru persoanele sărace. Fostul jucător de tenis consideră că aceste schimbări sunt o presiune uriașă care vine și din partea lui Donald Trump.

„Sunt două posibilități: ori cheltuiești mai puțin, ori încasezi mai mult. Altă posibilitate nu există în lumea asta. De unde să încaseze mai mult guvernul, ca să aibă bani? Ridică taxele. Taxe la ce? Poți să faci taxe la unul care poate să plătească.

Dacă îi iei taxe ăluia căruia îi dai zece lei ca să îi iei cinci înapoi — alea nu sunt taxe. Cu ăla faci numa’ roata bicicletei și nu cunoști nimica. Aaa, că nu plătești taxe… asta există în toate țările din lumea asta. Dar nu știu ce o să se întâmple.

Nimeni nu are curajul să se ducă acolo și să spună: «Liniște! OK, îmi trebuie F-15 (n.r. avioane de vânătoare). Le iau cu ora. Plătesc fiecare oră pe care o zbor»”, a completat Ion Țiriac, mai arată sursa menționată anterior.

Ce declarații a mai făcut Ion Țiriac despre politică

De-a lungul timpului Ion Țiriac a făcut mai multe declarații neașteptate despre clasa politică din România. Afaceristul cu o de 2,1 miliarde de euro a stârnit valuri cu chestiunile pe care le-a expus pe tapet în ultima vreme.

Spre exemplu, înainte de turul decisiv în alegerile prezidențiale a făcut o afirmație surpriză. Fostul jucător de tenis a transmis că speră că „de data asta să găsim unul care să stea în picioare, să nu dea Bruxellesul cu el de pământ”.

De asemenea, în urmă cu un an susținea că „nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”, potrivit . Tot atunci punea pe primul loc sportul, prioritatea politicienilor trebuind să fie „un popor sănătos”.

„Dom’le, să ajuți sportul nu costă un braț și un picior, cum spun englezii! Costă mult mai puțin decât bugetul militar pe o lună. Sport, învățământ, sănătate, la copii. Adică cu bugetul ăla de o lună… Eu nu vreau război.

Nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară, nu-mi trebuie nimic. Îmi trebuie să am un popor sănătos și nu-l mai am din cauza faptului că nu investesc jos, jos, la răsaduri.

Acolo nu investesc. Aș vrea să ridicăm din nou cele 500 de grădinițe sportive. Aș vrea să ridicăm din nou și sportul la sate, dacă vreți. Să-mi vină ceva. Să-mi vină ceva ca număr, ca să pot și eu să aleg”, a spus Ion Țiriac la acea vreme.