Ce i-a făcut un taximetrist din aeroport Vlăduței Lupău: “Era să mă vedeți la știri”

Vlăduța Lupău a povestit ce i-a făcut un taximetrist din aeroport. Interpreta de muzică populară a avut parte de o întâmplare cu totul neplăcută, pe care le-a povestit-o și internauților. Artista a avut o ceartă cu taximetristul și a ajuns să cheme paza.

Ce i-a făcut un taximetrist din aeroport Vlăduței Lupău. Întâmplare neplăcută pentru artistă

și le dezvăluie fanilor ce se mai întâmplă în viața ei. De data aceasta, artista le-a povestit urmăritorilor despre experiența neplăcută de care a avut parte recent. Totul s-a întâmplat la aeroport.

Un taximetrist de la aeroport nu a vrut să o ducă la destinație, așa că s-a certat cu el. Din păcate, nici ceilalți taximetriști nu puteau să o ducă pe Vlăduța Lupău unde avea nevoie. Din moment ce primul dintre ei nu se mișca, ceilalți nu puteau prelua cursa.

“Era să mă vedeți la știri cu un taximetrist din aeroport, pentru că sunt în București și mă îndrept spre Iași. M-am certat un pic, m-am certat, era să mă vedeți la știri, în fine, pentru că știți cum e în aeroport, primul venit, primul servit.

Adică mergi la taximetriștii ăia care stau la rând și primul taximetrist nu a vrut să mă ducă, iar ceilalți din spate nu aveau cum să sară peste primul.

El mi-a zis să chem taxi de la tonomatul din interior și i-am zis că dacă e acolo, de ce trebuie să chem taxi, că el e acolo sau și alții să ducă oameni”, a povestit cântăreața.

De ce nu a vrut, de fapt, taximetristul să o ducă pe Vlăduța Lupău la destinație. “Sunteți zero!”

l-a întrebat pe taximetrist de ce nu vrea să o ducă la destinație. Aceasta a chemat paza de la aeroport în această situație. Taximetristul i-a spus agentului de pază că vedeta va lua un Uber și că acesta este motivul pentru care nu o duce. Acest lucru nu era adevărat.

“În fine, nu a vrut să mă ducă și l-am întrebat de ce nu vrea să mă ducă, dar nu a vrut să răspundă, stătea cu mâinile în buzunar și nu răspundea. Am întrebat că și dacă chem taxi nu vine pe partea celalaltă, adică el care e acolo liber de ce nu mă duce.

În fine, vine agentul de pază, îi povestesc cele întâmplate și la un moment dat zice domnul că eu am zis că voi chema Uber și că el mă ducea, de fapt. I-a fost frică de tipa de la pază că îi lua ecusonul de aeroport. În fine, sunteți zero!”, a mai spus Vlăduța Lupău.

Ce a făcut Vlăduța Lupău după ce a fost refuzată de taximetrist

Taximetristul nu a vrut să o ducă pe artistă deoarece aștepta o persoană străină, căreia avea de gând să-i ia mai mulți bani pe cursa la o destinație aflată în apropiere de aeroport. După ce a luat-o alt taximetrist, acesta a așteptat-o pe cântăreață la un restaurant. După aceea, a dus-o înapoi la aeroport.

“Continuarea era că a venit agentul de pază, omul o zis că mă duce, dar eu nu am mai vrut să mă urc că am zis că mă lasă în afara aeroportului și după am luat altul care mă cunoștea și mi-a povestit că ăsta care trebuia să mă ducă aștepta un străin ca să-l facă de bani, că așa merge în România, vine ăla și nu pune ceasul, îl face de bani, 50 de euro până într-un punct apropiat de aeroport.

Înțelegeți cum stă treaba la noi în România? Adică eu nu aveam bani, că și eu mai las șpagă pe lângă ce zice ceasul ăla de la taxi. Și dacă vreți să vedeți acum, eu am un taximetrist care stă după mine. Mă duce înapoi la aeroport, pentru că plec la Iași”, a continuat artista.