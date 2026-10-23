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Ce i-a garantat Reghecampf lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a criticat echipa la victoria cu Voluntari

Tibi Cocora
23.10.2026 | 12:19
Ce ia garantat Reghecampf lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB a criticat echipa la victoria cu Voluntari
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce i-a promis Laurențiu Reghecampf înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Foto: Colaj Fanatik.
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce i-a promis Laurențiu Reghecampf înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Patronul criticase jocul echipei după victoria cu FC Voluntari.
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Gigi Becali a analizat prestația FCSB după victoria cu FC Voluntari și nu s-a ferit să critice anumite aspecte ale jocului roș-albaștrilor. Patronul campioanei a remarcat numeroasele pase greșite ale lui Meriton Korenica, dar și oboseala acumulată de fotbaliști în urma antrenamentelor intense. Totuși, Laurențiu Reghecampf i-a transmis că echipa va arăta mai bine în derby-ul cu Rapid și că forma jucătorilor va crește treptat în perioada următoare.

Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că FCSB va arăta mai bine cu Rapid

FCSB a obținut victoria în fața celor de la FC Voluntari, însă evoluția echipei nu l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor consideră că oboseala acumulată în urma pregătirii fizice și-a pus amprenta asupra prestației unor jucători. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a dezvăluit că a discutat cu Laurențiu Reghecampf despre starea echipei și despre momentul în care fotbaliștii vor începe să arate un nivel mai bun de joc.

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Antrenorul i-a transmis că efectele pregătirii se vor vedea chiar de la derby-ul cu Rapid, iar ulterior forma sportivă a echipei va continua să crească: „E oboseală la toți. Săptămâna asta nu a mai făcut așa tare, iar Reghe îmi spune că acum, cu Rapidul, va fi mai bine și după din ce în ce mai bine, că așa a antrenat echipa”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a criticat pe Meriton Korenica după meciul cu FC Voluntari: „Mult prea multe pase greșite”

Deși FCSB a câștigat partida cu FC Voluntari, Gigi Becali a identificat și jucători ale căror evoluții nu l-au convins. Unul dintre aceștia este Meriton Korenica. Patronul a remarcat numărul mare de pase trimise greșit către adversari, dar a pus prestația fotbalistului și pe seama oboselii resimțite de întreaga echipă: „Korenica a dat mult prea multe pase greșite la adversar. E oboseală la toți”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali a vorbit și despre fotbaliștii care și-au consolidat poziția în echipă. Patronul FCSB a transmis că Risto Radunovic și Karlo Muhar sunt două dintre piesele importante pe care nu intenționează să le scoată din primul „11”: „Pe Radunovic și Muhar nu-i mai scoate nimeni de acolo, nu mai există, gata”, a afirmat Becali.

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În privința lui Muhar, patronul a explicat că se așteaptă la o prestație solidă în derby-ul cu Rapid, în special datorită forței fizice a mijlocașului. De asemenea, un alt jucător de care patronul consideră că ar putea deveni un fotbalist important pentru echipă este Arnold Garita: „Eu am zis că Muhar va face un meci bun, fiind foarte puternic. Chiar și Garita s-ar putea evidenția, a jucat chiar foarte bine cu Voluntari”, a adăugat finanțatorul FCSB.

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Ce i-a garantat Reghecampf lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a criticat echipa

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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