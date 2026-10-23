Ce i-a garantat Reghecampf lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a criticat echipa la victoria cu Voluntari

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Gigi Becali a analizat prestația FCSB după victoria cu FC Voluntari și nu s-a ferit să critice anumite aspecte ale jocului roș-albaștrilor. Patronul campioanei a remarcat numeroasele pase greșite ale lui Meriton Korenica, dar și oboseala acumulată de fotbaliști în urma antrenamentelor intense. Totuși, Laurențiu Reghecampf i-a transmis că echipa va arăta mai bine în derby-ul cu Rapid și că forma jucătorilor va crește treptat în perioada următoare.

Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că FCSB va arăta mai bine cu Rapid

, însă evoluția echipei nu l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor consideră că oboseala acumulată în urma pregătirii fizice și-a pus amprenta asupra prestației unor jucători. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a dezvăluit că a discutat cu Laurențiu Reghecampf despre starea echipei și despre momentul în care fotbaliștii vor începe să arate un nivel mai bun de joc.

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Antrenorul i-a transmis că efectele pregătirii se vor vedea chiar de la derby-ul cu Rapid, iar ulterior forma sportivă a echipei va continua să crească: „E oboseală la toți. Săptămâna asta nu a mai făcut așa tare, iar Reghe îmi spune că acum, cu Rapidul, va fi mai bine și după din ce în ce mai bine, că așa a antrenat echipa”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a criticat pe Meriton Korenica după meciul cu FC Voluntari: „Mult prea multe pase greșite”

Deși FCSB a câștigat partida cu FC Voluntari, Gigi Becali a identificat și jucători ale căror evoluții nu l-au convins. Unul dintre aceștia este Meriton Korenica. Patronul a remarcat numărul mare de pase trimise greșit către adversari, dar a pus prestația fotbalistului și pe seama oboselii resimțite de întreaga echipă: „Korenica a dat mult prea multe pase greșite la adversar. E oboseală la toți”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali a vorbit și despre fotbaliștii care și-au consolidat poziția în echipă. pe care nu intenționează să le scoată din primul „11”: „Pe Radunovic și Muhar nu-i mai scoate nimeni de acolo, nu mai există, gata”, a afirmat Becali.

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În privința lui Muhar, patronul a explicat că se așteaptă la o prestație solidă în derby-ul cu Rapid, în special datorită forței fizice a mijlocașului. De asemenea, un alt jucător de care patronul consideră că ar putea deveni un fotbalist important pentru echipă este Arnold Garita: „Eu am zis că Muhar va face un meci bun, fiind foarte puternic. Chiar și Garita s-ar putea evidenția, a jucat chiar foarte bine cu Voluntari”, a adăugat finanțatorul FCSB.

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