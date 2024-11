Ce i-a legat pe Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. Văduva lui Leo Iorga, confesiuni sfâșietoare: „Am fost marcată profund”

Gabriel Cotabiță și folkist-ul Marius Bațu, cei doi artiști care s-au stins din viață în acest weekend, au fost, la un moment dat, pe aceeași scenă pentru bunul lor prieten, un alt regretat artist, Leo Iorga.

Ce i-a legat pe Gabriel Cotabiță și Marius Bațu

În urmă cu opt ani, la finalul lui octombrie 2016, a existat un concert caritabil pentru Leo Iorga, la care au participat cei doi distinși muzicieni care s-au stins azi din viață.

ADVERTISEMENT

Evenimentul la care s-au strâns fonduri pentru a-l ajuta pe Leo Iorga să trăiască, să învingă cancerul, a fost unul extrem de emoționant, pe care văduva Paula nu-l va uita niciodată. La spectacolul pentru Leo Iorga au participat, pe lângă Gabriel Cotabiță și Marius Bațu, și Dan Bittman, Mircea Baniciu, Connect-R sau Bodo de la Proconsul.

Pe lângă cei amintiți, au urcat pe scena unei berării cunoscute din București și Silvia Dumitrescu, Miță de la Bere Gratis și Flavius Buzilă de la trupa Hara.

ADVERTISEMENT

Paula, văduva lui Leo Iorga, a oferit câteva cuvinte în memoria celor doi artiști pe care România i-a pierdut acum. Paula ne-a mărturisit că i-a cunoscut personal pe Cotabiță și Bațu, destul de bine, și că a fost marcată profund de creațiile lor artistice.

Văduva lui Leo Iorga, despre Marius Bațu: „Era un artist talentat”

„Dumnezeu să-i odihnească și să-i așeze de-a dreapta Lui. Pe Marius l-am cunoscut, el este din Constanța, am și fost la spectacolele lui. Ne-am cunoscut și personal, încă din tinerețe. Am fost marcată profund de piesa „Odată am ucis o vrabie”, cu un mesaj profund și adevărat. Era un artist talentat, hăruit de Dumnezeu, care ne-a încântat timp de mulți ani de carieră”, a declarat Paula Iorga despre Marius Bațu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Văduva lui Leo Iorga ne-a dezvăluit și când l-a văzut ultima dată pe Gabriel Cotabiță pe care, de asemenea, îl stima enorm. Au petrecut împreună la Revelionul din Sinaia. S-a întâmplat în anul 2018, înainte ca Leo să se ducă în Ceruri.

Paula mărturisește, extrem de emoționată, că este sigură că acum cei trei artiști se vor întâlni acolo, Sus, parafrazând regăsirea lor cu unul din cele mai cunoscute versuri ale trupei Compact.

ADVERTISEMENT

Leo Iorga s-a văzut cu Cotabiță ultima oară la un Revelion

„Pe Gabriel Cotabiță l-am cunoscut tot pe la evenimente și spectacole. Ultima dată l-am văzut la Revelionul de la Sinaia, în 2018, înainte să se stingă Leo, soțul meu. S-or întâlni acolo, Sus, cu toții… „Vom fi împreună din nou, primul nostru gând ne va regăsi plângând” – cum spune un vers din piesa lui Leo. Se sting valorile încet, încetă… Poate se nasc altele”, a adăugat Paula Iorga, pentru FANATIK.

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani, aflat de câteva săptămâni în comă, la Spitalul Universitar din Capitală. a avut mai multe probleme de sănătate de-a lungul timpului. Cele mai mari bătăi de cap i le-a dat inima. A ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor, după infarcturile pe care le-a suferit. În urmă cu trei ani, starea lui de sănătate s-a agravat din nou. A fost depistat pozitiv cu noul coronavirus în 2021.

lui Cotabiță a fost făcut de Marius Bațu, al doilea mare nume pe care muzica românească l-a pierdut, a murit vineri seara, 22 noiembrie. Fostul membru al formației Pasărea Colibri avea 65 de ani.