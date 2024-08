Ce i-a lipsit cel mai mult Savetei Bogdan în America. Artista a explicat de ce vrea să se întoarcă acasă: „Nu am cu cine.”

Saveta Bogdan, dezvăluiri inedite despre călătoria în America. Află ce i-a lipsit cel mai mult și de ce a dorit să revină în România.

Ce i-a lipsit cel mai mult Savetei Bogdan în America. Artista a explicat de ce vrea să se întoarcă acasă

Saveta Bogdan, renumita interpretă de muzică populară, a trăit recent Totuși, dorul de casă și-a făcut simțită prezența. Într-o declarație emoționantă, Saveta a dezvăluit motivul pentru care a simțit nevoia să se întoarcă în România.

În fiecare an, Saveta își face o tradiție din a-și vizita fata stabilită de mult timp în America. Fiica ei, Ștefania, și-a construit o viață frumoasă acolo, fiind căsătorită cu un cetățean american.

Du curând, artista și-a petrecut câteva săptămâni minunate peste Ocean, bucurându-se de ospitalitatea și căldura familiei sale. În timpul șederii sale, Saveta se bucură mereu de un tratament regal. Vara aceasta s-a ocupat de grădinărit alături de Ștefania, plantând fructe și legume de sezon.

În plus, Saveta aduce și aromele bucătăriei tradiționale românești în casa fiicei sale, gătind cu drag. Desigur, explorând frumosul continent.

Cu toate acestea, în ciuda experiențelor minunate și a bucuriei de a fi alături de fiica sa, există totuși ceva din România de care Savetei îi este mereu dor.

Saveta Bogdan își încheie curând vizita în America, urmând să se întoarcă în România în câteva zile. Fiica și ginerele o vor însoți până la Istanbul, de unde ei vor pleca în vacanță în Grecia. Interpreta de muzică populară se va îndrepta apoi singură spre casă, pregătindu-se să revină la viața ei obișnuită în România.

“Pe 26 august plec de aici, deci în jur de 28 august ajung în România. Ne despărțim plângând iar. Este greu, mie îmi este foarte greu fără ea. Mergem împreună o parte din drum, iar mai apoi ei se vor urca în alt avion, pleacă în Grecia în vacanță. Două săptămâni se duc să se distreze, în concediu”, a declarat Saveta Bogdan pentru

Deși Saveta Bogdan se bucură întotdeauna de timpul petrecut alături de fiica sa în America, există un aspect al vieții din România care îi lipsește profund, și anume limba română.

“Mă trezesc la 07:00, îmi ud florile, apoi ies și îmi beau cafeaua pe terasă.(…) Îmi e dor de casă, îmi e dor de țară și mai ales îmi e dor de vorba românească. Aici nu vorbesc decât cu ea. În rest, nu am cu cine să vorbesc, pentru mine e limbă străină și dacă nu o știu, nu am ce să fac. Sigur că am vecinul care mă salută în fiecare dimineață și îmi spune good morning (n.r. bună dimineața), iese cu doamna lui, soția și amândoi mă salută, dar ei vorbesc în engleză. În românește nu am cu cine vorbi și mă plictisesc. Gata, îmi ajunge, pe 25 august plec”, a povestit Saveta Bogdan pentru