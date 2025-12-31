Ce i-a lipsit lui Adi Ilie ca să câștige milioane de dolari! Comparația cu Adrian Mutu: “Putea lua Balonul de Aur”

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie și Adrian Mutu au fost cinci ani colegi la echipa națională, între 2000 și 2005. Ambii au avut privilegiul să joace în campionate puternice ale Europei, însă, potrivit lui Giovanni Becali, doar “Briliantul” a ținut, cu toți dinții, să aibă contracte mari. Cunoscutul agent a făcut o paralelă între cei doi foști fotbaliști, unii dintre cei mai mari pe care i-a avut România după Revoluție.

De ce nu a câștigat Adrian Ilie mai mulți bani din fotbal

În exclusivitate la “Giovanni Show”, celebrul impresar a dezvăluit ce i-a lipsit, de fapt, lui ca să câștige, la fel ca Adrian Mutu, milioane de dolari din fotbal. Cel poreclit Cobra când era fotbalist activ a prins vârful carierei la Valencia, unde era un adevărat idol printre fanii “liliecilor”.

“S-a mulțumit cu un milion jumate, un milion patru sute, când putea să ia de la trei, patru milioane de dolari atunci… Acum e serios, la fel era și atunci. El nu fumează, nu bea… Ambiția aia i-a lipsit. În primii ani nu i-a lipsit, dar apoi… Răutatea aia, să muște… El era prea tehnic, pe contraatac, îți dai seama că îi făcea pilaf cu Claudio Lopez, argentinianul… Ca două săgeți. A dat goluri și cu Real, și cu Barca…”, și-a amintit impresarul.

Prestigiosul trofeu pentru care s-ar fi putut lupta Adrian Mutu și Adrian Ilie

În continuare, Giovanni Becali a spus că, în opinia sa, Adrian Ilie și Adrian Mutu nu și-au atins potențialul maxim în fotbal. Susține că ambii s-ar fi putut lupta cu șanse reale pentru .

“Și Adrian Ilie putea să se bată la Balonul de Aur, lăsând generația cealaltă. Chivu… Chivu putea și el, dar era fundaș, era greu. A avut și multe accidentări. Adrian Ilie și Mutu puteau să ajungă aproape de Balonul de Aur. Dacă nu chiar Balonul de Aur. Ilie a dat mai puțin… Măcar Mutu a primit bani și de colo, și de colo… A ieșit cel mai bun stranier în Italia, Mutu banii și i-a luat. Problema e că putea să ia bani cât toți fotbaliștii români dacă mergeau lucrurile așa cum căzusem de acord”, a declarat Don Giovanni.

Câți bani a cerut Adrian Mutu la Chelsea

Giovanni Becali și-a adus aminte, totodată, și câți i-a obținut lui Adrian Mutu la Chelsea, unde era adulat de Roman Abramovic, patronul clubului, și de fiul acestuia.

“Tu-ți dai seama? Într-o sâmbătă mă prezint cu el. ‘Bre, nea Giovanni, dar aici nu mai merge pe un milliard jumate, cutare… Vreau și eu două, trei…’ Trei, mă, îți iau, stai liniștit. Dar nu i-am luat miliarde de lire, i-am luat trei milioane de lire sterline care erau cinci miliarde, patru miliarde jumate… El a dat cinci, șase goluri… Dacă în anul doi dădea alte șapte, opt… Șapte, opt nu mai mult, în anul trei schimbam contractul. Nu poate, un club așa bogat cum era, și Roman (n.r. Roman Abramovic, fost patron Chelsea), mai ales că aveam și relație cu el… Mi-a făcut cadou juma’ de Rolls, ce mai conta… Dar îl iubea, îl iubea și fiul lui… Ce să-ți mai spun, asta e. Dar Mutu, slavă Domnului, a câștigat”, a mai spus Becali.

Culisele transferului lui Adrian Ilie la Valencia

a povestit și momentul în care l-a propus pe Adrian Ilie la Valencia. Inițial, șefii “liliecilor” au fost reticenți când au auzit numele jucătorului, din cauză că nu-l cunoșteau. Lucrurile aveau, însă, să se schimbe cu 180 de grade.

“Ilie Adrian a rămas acolo la un milion patru, un milion cinci. Ilie putea să câștige mulți bani, mulți bani. Valencia era echipă care se bătea cu Real Madrid și cu Barcelona. Când l-am dus eu acolo, am găsit-o la retrogradare. Practic eu îl înlocuiesc pe Romario, asta îmi spune directorul sportiv. ‘Băi, Giovanni cine e Ilie Adrian? Eu îl înlocuiesc pe Romario brazilianul’.

Băi băiatule… Eu ți-am dat un nume, joacă la Galata. S-au dus pe blat două, trei meciuri, după al patrulea mă cheamă la Istanbul. Dar de ce? Păi vin cu președintele, cu Claudio Ranieri, cu un avion privat să vedem meciul Galatasaray cu Parma”, și-a amintit celebrul impresar, în exclusivitate la “Giovanni Show”.

Cum l-a convins Giovanni Becali pe Fatih Terim să-l lase pe Adrian Ilie la Valencia

Urmărit pe viu de Valencia, Adrian Ilie a strălucit într-o partidă cu Parma, în care l-a ridiculizat pe marele Lilian Thuram. Într-un final, cu ceva emoții, “Cobra” a ajuns la clubul spaniol, sub comanda lui Claudio Ranieri.

“Fundașul dreapta al lui Parma, Thuram, tatăl copiilor. De două ori l-a făcut Adrian Ilie, două goluri Adrian Ilie. Dimineața, hai să plătim clauza de opt milioane. L-a făcut pilaf pe Thuram, dacă a dat două goluri. Un gol sau două, pasă de gol, nu mai știu. Dar clauza nu era de iarnă, se juca în decembrie, ianuarie. Era în vară. Și Galatasaray zice nu, nu, în vară. Și mă duc la Fatih Terim… Fatih, ocazia asta când o mai are? Galatasaray nu câștigase cupele pe care le-a câștigat mai târziu. Și a rămas Filipescu. Și după un an pleacă și Iulian Filipescu la Betis Sevilla”, a mai spus Giovanni Becali.