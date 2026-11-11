Ce i-a prezis Mircea Lucescu lui Lisav Eissat înainte să moară! Internaționalul român, copleșit de emoții: „Mi-a dat aripi!”

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Lisav Eissat (21 de ani) a făcut dezvăluiri tulburătoare despre relația specială pe care a avut-o cu Mircea Lucescu. Fundașul lui Bristol City nu și-a ascuns emoțiile atunci când a vorbit despre omul care i-a dat șansa debutului sub tricolor.

Lisav Eissat, despre Mircea Lucescu: „Îi dau lacrimile când vorbesc despre el”

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Amintirea sa continuă să fie vie în sufletele fotbaliștilor pe care i-a antrenat de-a lungul unei cariere legendare. Printre ei se numără și Lisav Eissat. Tânărul internațional român

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Chiar dacă au lucrat o perioadă scurtă de timp, fostul selecționer al României și-a lăsat profund amprena asupra fundașului de la Bristol City. Pentru Eissat, amintirea lui Mircea Lucescu e atât de puternică încât simpla rostire a numelui fostului antrenor îl face să lăcrimeze.

„Sincer, îmi dau lacrimile când trebuie să vorbesc despre Mircea Lucescu! A fost o persoană foarte specială pentru mine. M-a învățat multe lucruri și mi-a dat o mare încredere, chiar dacă am colaborat puțin timp. Nu e ușor pentru un puști de 20 de ani să vină să joace la o echipă națională unde nimeni nu-l cunoaște. Dar susținerea dânsului mi-a dat aripi! Îmi spunea mereu: ‘Tu o să ajungi la echipe de top din lume!’”, a declarat Lisav Eissat, pentru

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Gestul pe care Eissat vrea să îl facă mereu când revine în România

Pe lângă sfaturile tactice și încrederea primită, fundașul lui Bristol susține că Mircea Lucescu a devenit o figură importantă în viața sa. Lisva Eissat nu poate accepta cu ușurință faptul că cel care i-a descis porțile echipei naționale nu mai este printre noi. „Așa de rău îmi pare că a plecat dintre noi! Fie-i țărâna ușoară! De fiecare dată când sunt în România, e obligatoriu să fac un drum la cimitir, să-i vizitez mormântul”, a mărturisit internaționalul român.

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Am un respect imens pentru dânsul. A însemnat o prezență importantă în viața mea. A găsit modalitatea prin care să contribuie la modelarea personalității mele într-un timp foarte scurt. Întâlnirea cu Mircea Lucescu m-a făcut să am o încredere extraordinară în potențialul meu și să nu-mi fie teamă de nimic pe teren” – Lisav Eissat

Lecția de viață primită de la Mircea Lucescu

la doar 20 de ani, pe 9 octombrie 2025, în victoria cu Moldova, scor 2-1, de pe Arena Națională. Fundașul născut în Israel, dar cu origini românești, își amintește și acum prima discuție cu fostul selecționer. „Când am venit prima dată la lot, s-a asigurat că voi fi primit frumos. Asta mi-a dat rapid un sentiment de apartenență la grup.

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Am vorbit cu Mircea Lucescu despre cum să devin un jucător mai bun, fie folosindu-mi agresivitatea, care îi plăcea foarte mult, fie calitățile tehnice. Parcă aud și azi în urechi sfaturile dânsului. Iar astăzi, punctele mele slabe de altădată au devenit elementele forte tocmai datorită sugestiilor lui Lucescu”, a încheiat stoperul lui Bristol City.