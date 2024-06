Ce i-a promis Vlad Gherman, la nuntă, soției sale! Oana Moșneagu a rămas fără cuvinte

Vlad Gherman și Oana Moșneagu petrec de mama focului cu ocazia căsătoriei lor, cei doi făcând jurămintele în fața lui Dumnezeu. Și, în momentul în care s-au luat, actorul a făcut o promisiune cât se poare de serioasă soției sale.

Vlad Gherman a impresionat-o pe Oana Moșneagu

s-au căsătorit religios astăzi, 2 iunie 2024. Cei doi au pus la cale, după ceremonie, și o petrecere de zile mari. Înainte de petrecere însă, cei doi au avut un schimb de jurăminte de-a dreptul impresionant.

„La bine, dar mai ales la greu. Promisiune pentru totdeauna”, a scris Vlad Gherman, pe . Desigur, Oana Moșneagu nu a lăsat mesajul să rămână, stingher, acolo. Și a răspuns, vizibil impresionată de promisiunea actorului.

”Meet the Ghermans! 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat. Welcome love, stay here forever”, a scris Oana Moșneagu pe contul ei de socializare.

Normal, cei doi au realizat și o ședință foto pentru a marca momentul căsătoriei lor. Purtând o rochie de mireasă fabuloasă, Oana a strălucit la brațul lui Vlad. Iar actorul, la rândul lui, a avut o ținută pe măsura celei purtate de frumoasa lui parteneră de viață. Costumul a fost, evident, personalizat. Pe sacou, a ținut actorul, a notat numele lui și al proaspetei sale soții, dar și data evenimentului.

Vlad Gherman și Oana, petrecere de pomină

se căsătoresc în locul în care au făcut-o și Smiley și Gina Pistol. Cei doi au ales să marcheze momentul cu o petrecere într-o locație din apropierea Bucureștiului, acolo unde Oana a simțit că este locul cel mai potrivit pentru nunta lor.

Mai mult, precizau cei doi, conform , locația evenimentului a fost aleasă după ce, o perioadă, au tot căutat ceva potrivit pentru ei. Și, a explicat Oana, au decis să facă petrecerea de nuntă după ce au vizionat nenumrate locuri în care și-ar fi putut aduce invitații.

„Tema este visul unei nopți de vară și totul va fi fresh, totul va fi în jurul grădinii, vor fi foarte multă vegetație, foarte multe lumânări, pasteluri, avem light blue, peach-uri, o combinație de la margarete micuțe, mușețel până la trandafiri de grădină”, spunea unul dintre organizatorii nunții.

În altă ordine de idei, relația dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu a început în urmă cu trei ani. Ei au fost în mijlocul unor controverse după ce, cam în acea perioadă, el și Cristina Ciobănașu s-au despărțit după o relație care a durat foarte mult timp.