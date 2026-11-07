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Ce i-a reproșat antrenorul de la Frosinone lui Daniel Bîrligea după eșecul cu Cagliari

Dragoș Petrescu
07.11.2026 | 20:30
Ce ia reprosat antrenorul de la Frosinone lui Daniel Birligea dupa esecul cu Cagliari
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Daniel Bîrligea, titular pentru prima dată în Serie A, a ratat mai multe ocazii în Cagliari - Frosinone 1-0 // FOTO: colaj FANATIK
Alvini a explicat ce nu a funcționat în atacul lui Frosinone după eșecul cu Cagliari! Ce l-a nemulțumit la Daniel Bîrligea
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Daniel Bîrligea a primit prima șansă de a începe din primul minut un meci de Serie A pentru Frosinone, însă debutul său ca titular în campionatul italian nu s-a încheiat cu rezultatul dorit. Formația românului a pierdut cu 0-1 pe terenul lui Cagliari, într-o partidă în care atacantul a avut mai multe oportunități importante de a marca. La final, antrenorul Massimiliano Alvini a explicat ce nu a funcționat în ofensivă și a vorbit inclusiv despre prestația fostului fotbalist de la FCSB.

Bîrligea, titular pentru prima dată în Serie A, a ratat mai multe ocazii în Cagliari – Frosinone 1-0!

Daniel Bîrligea a profitat de absența lui Antonio Raimondo, accidentat, și a fost trimis din primul minut în atacul lui Frosinone, în deplasarea de la Cagliari. Românul a avut o prestație activă, a căutat permanent spațiile și a ajuns de mai multe ori în poziții bune de finalizare. Totuși, echipa sa nu a reușit să transforme ocaziile în gol, iar Cagliari a obținut victoria cu 1-0.

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La finalul partidei, Massimiliano Alvini a recunoscut că este dezamăgit de rezultat. Tehnicianul a explicat că Frosinone nu a început foarte bine întâlnirea și nu a reușit să ducă jocul în direcția dorită, însă a avut suficiente oportunități pentru a pleca de la Cagliari cu un rezultat mult mai bun.

Întrebat direct despre prestațiile lui Bîrligea și Tomas Bobcek, antrenorul a punctat că echipa nu a știut să profite de momentele în care a avut controlul partidei. Alvini a admis că jucătorii din ofensivă au avut poate mai puțină prospețime decât de obicei și că Frosinone trebuie să îmbunătățească deciziile luate în fața apărărilor aglomerate.

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Cifrele lui Daniel Bîrligea din partida cu Cagliari

Atacantul român a fost unul dintre cei mai activi jucători ai lui Frosinone în ofensivă. Acesta a înregistrat 40 de atingeri, a încercat nouă șuturi și a atins mingea de 15 ori în careul advers. Indicatorul golurilor așteptate pentru ocaziile sale a ajuns la 0,95, semn că a avut oportunități reale de a înscrie.

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Portarul lui Cagliari, Elia Caprile, a fost însă într-o zi excelentă și a contribuit decisiv la păstrarea avantajului gazdelor. Bîrligea a rămas pe teren până la final, dar nu a reușit să găsească drumul spre gol. Evoluția sa a fost evaluată diferit de platformele statistice: 6,7 pe Sofascore și 7,2 pe Soccerway, respectiv Flashscore. Totuși, cei de la TuttoMercatoWeb au fost ceva mai aspri, oferindu-i acestuia nota 6.

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Pentru român, partida reprezintă totuși un pas important în lupta pentru un loc de titular la Frosinone. Antonio Raimondo, principalul marcator al echipei, este indisponibil din cauza unei accidentări, iar Bîrligea încearcă să profite de minutele primite pentru a-i demonstra lui Alvini că poate deveni o soluție constantă în centrul atacului.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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