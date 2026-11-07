Ce i-a reproșat fiica lui Svitolina tatălui Gael Monfils! Francezul a făcut dezvăluiri după despărțirea de ucraineanca pe care nu mai făcea fericită

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Francezul Gael Monfils i-a adus un omagiu emoționant fiicei sale, Skai, la Mastersul de la Paris, în cadrul primei sale apariții publice de la despărțirea de soția sa, Elina Svitolina.

Skai i-a reproșat lui Monfils că nu vorbește destul despre ea

Lumea tenisului a fost luată prin surprindere luna trecută, când ucraineanca Svitolina a anunțat că, după mai bine de cinci ani de căsătorie, relația ei cu soțul Monfils s-a terminat. Jucătoarea clasată pe locul 6 mondial a declarat inițial că rănile emoționale provocate de războiul dintre Rusia și Ucraina au contribuit parțial la despărțirea lor, după care a precizat că nu era pe deplin fericită alături de francez.

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Jucătorul în vârstă de 40 de ani s-a retras discret din tenis la începutul lunii octombrie, în ciuda faptului că programase să-și ia rămas bun la Mastersul de la Paris. Acolo unde a fost prezent și a vorbit în fața fanilor pentru a-și lua un rămas bun emoționant de la ei.

Gael Monfils a dedicat o mare parte a discursului său fiicei sale de patru ani, Skai, despre care speră că va deveni într-o zi o „campioană” de tenis. „Fetița mea, Skaï, a vrut să vorbesc despre ea pentru că mi-a spus: «Nu vorbești destul despre mine, tati». Și are doar patru ani! Așadar, Skaï, dacă te uiți la asta, iată-mă vorbind despre tine. Poate că o să vezi asta într-o bună zi.

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Fiica Svitolinei vrea să fie “campioană la vorbit”

M-a întrebat de ce oamenii veneau să mă salute, iar eu i-am spus că asta se întâmplă pentru că tati este foarte amabil și că și ea trebuie să fie amabilă. Ea mi-a răspuns că și ea va fi foarte amabilă. Apoi mi-a spus că vrea să devină campioană.

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Am întrebat-o la ce vrea să fie campioană, iar ea a spus: «La toate.» I-am spus că va trebui să aleagă, iar primul lucru pe care l-a scos din gură a fost: «Vreau să fiu campioană la vorbit.» Apoi s-a gândit puțin și mi-a spus că i-ar plăcea să fie campioană la tenis, așa că are cu siguranță talentul necesar pentru asta. Sper din toată inima ca tu să devii campioană în orice domeniu vei alege și sper ca, într-o zi, să poți juca aici, la Paris, unde tatăl tău a avut un public extraordinar”, a spus Monfils.

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Monfils se va ocupa de creșterea fetiței

Monfils și-a încheiat discursul spunând că ieri s-au împlinit opt ani, de când el și Elina Svitolina au devenit un cuplu. În timpul în care au fost căsătoriți, Skai s-a aflat de cele mai multe ori în grija celor două bunici, Monfils și Svitolina considerând că nu e indicat ca ea să călătorească pe distanțe lungi, cu părinții.

Retragerea lui Gael îi va permite acestuia să devină tata cu normă întreagă, deoarece Svitolina aste încă în competiții, chiar acum fiind prezentă la Turneul Campioanelor. Principala reședință a celor doi a fost la Monaco, dar ei au o casă și în Elveția și una la Miami.