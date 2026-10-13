Ce i-a reproșat Gică Popescu lui Răzvan Burleanu după seria de eșecuri a naționalei: „E o chestie de onoare! Gică Hagi ar fi meritat”

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Gică Popescu (59 de ani) e de părere că președintele FRF Răzvan Burleanu (42 de ani) ar fi trebuit să transmită un mesaj după ce naționala României a suferit 4 eșecuri în prima acțiune oficială din mandatul lui Gică Hagi (61 de ani). Președintele Farului, care susține că „Regele” nu a luat în calcul plecarea de la prima reprezentativă, s-a pronunțat și cu privire la șansele României de a participa la EURO 2028.

Gică Popescu, dezamăgit de lipsa de reacție a lui Răzvan Burleanu

Gică Popescu a criticat lipsa de reacție a lui Răzvan Burleanu după rezultatele înregistrate de naționala României în Liga Națiunilor. Gică Hagi și-a asumat public responsabilitatea pentru eșecurile suferite, însă din partea președintelui FRF nu a sosit niciun mesaj. „Cred că era necesar un astfel de mesaj, asumarea e o chestie de onoare, o chestie bărbătească. Să ieși și să îți asumi o anumită decizie, bună, rea…

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Eu nu l-am văzut după cele 4 meciuri și cred că Gică ar fi meritat o astfel de abordare din partea oficialilor FRF. E frumos să îți asumi anumite lucruri, să spui ‘Suntem alături de Gică’. Noi, cei care suntem în afara echipei naționale, nu știm care este strategia. Ce s-a urmărit? Să cunoască cei 30 de jucători? Este importantă competiția asta? Obiectivul este calificarea la Campionatul European? Eu astăzi nu știu care este obiectivul, sau dacă îl știu, îl știu de la Gică, dar într-o discuție personală, nu una publică”, a afirmat „Baciul” la .

S-a gândit Gică Hagi să plece de la națională în timpul acțiunii din Liga Națiunilor?

În spațiul public s-a vehiculat varianta că ar fi luat în calcul să plece de la echipa națională chiar în timpul ultimei acțiuni, însă Gică Popescu a negat această posibilitate. „Eu nu știu ca Gică să se fi gândit vreo secundă la plecare. Am vorbit cu el de nenumărate ori după meciuri și nu mi-a spus un astfel de lucru.

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A fost mâhnit după cele 4 meciuri, nu poți fi fericit când pierzi de maniera în care am pierdut noi. Gică iubește echipa națională mai mult decât oricare dintre noi. Orice rezultat negativ pe care l-a avut, ca jucător sau ca antrenor, l-a făcut să sufere. Dar, l-am văzut în continuare încrezător, poate nu la fel de încrezător ca la început, dar el speră să găsească o anumită formulă de echipă care să se potrivească jucătorilor pe care îi are la dispoziție și să facă rezultate”, a declarat președintele Farului.

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Se califică România la EURO 2028? Verdictul lui Gică Popescu

Din cauza rezultatelor dezastruoase din Liga Națiunilor, România a ratat șansa de a urca în urna 2 înainte de tragerea la sorți pentru preliminariile , așadar va întâlni doi adversari foarte puternici în grupa de calificare. În acest context, Gică Popescu e de părere că misiunea „tricolorilor” va fi foarte dificilă. „Eu cred că ne va fi foarte greu să ne calificăm la EURO. Din primele două urne vom găsi echipe foarte complicate. Vom încerca să ne calificăm, așteptăm tragerea la sorți”, a spus fostul mare fotbalist.