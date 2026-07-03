Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu

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România a fost, odinioară, nu mare, ci foarte mare în tenisul masculin. Dacă în prezent nu existăm în acest sport, nici la simplu și nici la dublu în ATP, cu decenii în urmă eram în top. Ilie Năstase și Ion Țiriac făceau cuplu de temut în competițiile pe echipe. Invitat într-un podcast, ”Nasty” a povestit un episod memorabil petrecut în 1972, după ce România a pierdut finala Cupei Davis. Ce i-a reproșat prietenul său, Țiriac.

Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis

În toamna lui 1972, România, pe atunci o forță mondială în tenisul masculin pe echipe, a jucat finala Cupei Davis împotriva Statelor Unite. Duelul avea loc la București. A fost un meci de-a dreptul dramatic. Țara noastră ajunsese în finală cu Năstase și Țiriac vârfuri de lance în echipă. SUA avea să câștige cu 3-2. Năstase a pierdut unul din meciurile de simplu, împotriva lui Stan Smith.

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a dezvăluit un moment mai tensionat dintre el și colegul de la dublu. Ion Țiriac (87 de ani) a avut un reproș de făcut pentru legenda tenisului românesc masculin, imediat după înfrângerea suferită de România în fața Statelor Unite, în Cupa Davis din 1972.

”Nasty” a ținut să sublinieze clar faptul că între el și Țiriac nu a existat nicio clipă vreun scandal sau un conflict. Miliardarul din prezent doar i-a reproșat faptul că nu s-a alăturat lotului mai devreme pentru pregătirea duelului cu americanii. Năstase a mai zăbovit peste ocean, la Seattle și Los Angeles, pentru două turnee pe ciment. Le-a câștigat pe ambele. Acasă însă, pe zgură, nu s-a mai regăsit.

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”Nu ne-am certat, dar mi-a reproșat foarte mult atunci când am pierdut cu Statele Unite, la București. În Cupa Davis, în 1972. În acel an am jucat finala de la US Open cu Arthur Ashe și trebuia să venim cu două săptămâni înainte de Cupa Davis. Și i-am spus antrenorului naționalei și lui Țiriac că eu m-am înscris la turneele de la Seattle și de la Los Angeles și nu pot să plec pentru că mă amendează.

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Am câștigat ambele turnee disputate pe ciment, iar când am ajuns la București mai erau 3-4 zile până la primul meci și nu am avut timp să mă antrenez pe zgură foarte mult. Aveam și o problemă la deget și am pierdut meciul. Iar Țiriac mi-a zis: ‘Trebuia să fii aici’. A fost un reproș, nu a fost o ceartă”, a spus Năstase, conform .

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Ilie Năstase, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu după finala Cupei Davis: ”Flăcăule, noi știm asta!”

În acele vremuri, după meciul pierdut cu americanii, au apărut fel și fel de zvonuri. ar fi ”trântit” meciul sau chiar că l-ar fi vândut americanilor. S-a scris chiar că Securitatea și Ceaușeștii ar fi foarte supărați și că Năstase ar putea fi pedepsit serios.

În realitate, conform spuselor lui ”Nasty”, lucrurile au fost diametral opuse. Mai exact, Nicolae și Elena Ceaușescu l-au consolat. Legenda tenisului dezvăluie ce i-a spus prima doamnă de atunci a țării. ”Ne-a primit Ceaușescu după meciul cu Statele Unite, el nu era supărat, știu că m-am întâlnit cu soția sa. M-a văzut supărat și m-a luat deoparte: ‘Flăcăule, du-te liniștit unde trebuie să te duci, pentru că noi știm că tu nu ai vândut meciul’. Au fost zvonuri, nu cred că în altă țară te poate acuza de așa ceva”, a spus Ilie Năstase.