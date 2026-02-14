Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive

ADVERTISEMENT

După ce v-am anunțat de , intermediată de Giovanni Becali la „Giovanni Show”, cei doi antrenori care în urma derby-ului dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, 3-2, acum prezentăm mesajele pe care și le-au trimis.

Daniel Pancu a luat inițiativa și i-a scris lui Bergodi pentru a face pace

Daniel Pancu a luat inițiativa, din respect pentru că este mai tânăr față de colegul său, și i-a trimis un mesaj tehnicianului italian prin care și-a exprimat regretul cu privire la situația conflictuală ce s-a iscat după derby-ului Clujului.

„Cristiano, te rog să mă ierți. Nu am absolut nimic împotriva ta, te respect foarte mult. De aceea am crezut că nu respecți țara noastră și oamenii de aici. Încă îl respect pe omul și antrenorul Bergodi. Am crezut că țara noastră și oamenii de aici nu sunt respectați. Eu îl respect pe omul și antrenorul Cristiano Bergodi”, i-a transmis Daniel Pancu tehnicianului de la Universitatea Cluj.

Răspunsul lui Cristiano Bergodi pentru Daniel Pancu după mesajul de împăcare

Antrenorul italian, care activează în fotbalul din România de peste 20 de ani, a fost bucuros să dea uitării tensiunilor ce au existat după duelul din SuperLiga și i-a transmis simpatia sa lui Daniel Pancu, rivalul său de la CFR Cluj.

„Daniel, să lăsăm în urmă această problemă. Am fost prinși în tensiunea meciului și am exagerat. Mă bucur, având în vedere prietenia noastră, că mi-ai scris un mesaj de scuze și pace. Te apreciez și te respect sincer, Daniel, așa cum am făcut întotdeauna cu toți cei cu care am lucrat în această țară. Te salut călduros”, a fost răspunsul lui Cristiano Bergodi.

Giovanni Becali a contribuit decisiv la împăcarea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi

Giovanni Becali, fostul agent de jucători, care este apropiat și de Daniel Pancu, și de Cristiano Bergodi, a fost surprins de tensiunea dintre cei doi și a spus în cadrul emisiunii „Giovanni Show” că va interveni pentru ca securea războiului să fie îngropată între cele două părți.

”Bergodi și Pancu sunt prietenii mei. Am vorbit cu Daniel și am zis: ‘Sunteți antrenori amândoi, el e puțin mai în vârstă, tu ești mai tânăr, dă-i un mesaj că așa e frumos’. Sper să se împace și să avem secvențele astea când își dau mâna”, a spus Giovanni Becali.

Cum a pornit conflictul dintre Pancu și Bergodi

La finalul meciului pe care CFR Cluj l-a câștigat cu U Cluj, 3-2, Cristiano Bergodi, deranjat de niște cuvinte injurioase spuse de Andrei Cordea, s-a dus la fotbalistul trupei din Gruia și i-a cerut socoteală acestuia și chiar l-a luat de gât.

Daniel Pancu a explodat la declarațiile de după meci și a vorbit în termeni duri despre antrenorul italian, pe care l-a criticat pentru comportamentul avut: „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva”.