Ce i-a șoptit Carmen Grebenișan lui Ionuț Iftimoaie în momentul eliminării sale de la Survivor România

Ionuț Iftimoaie a plecat de la Survivor România în ediția din 17 aprilie 2023, a doua zi de Paște. Fostul campion la kickbox a avut câteva cuvinte de adresat la despărțirea de colegii săi. Una dintre fete, Carmen Grebenișan, i-a șoptit ceva la ureche în momentul în care sportivul a luat-o în brațe să își ia la revedere.

Ce i-a spus Carmen Grebenișan lui Ionuț Iftimoaie când a plecat de la Survivor România

Ionuț Iftimoaie a cerut să plece de la Survivor România, invocând niște motive personale, niște lucruri pe care trebuie să le rezolve neapărat acasă. Concurentul și-a cerut iertare de la toți coechipierii săi pe care i-a supărat de-a lungul acestui sezon.

Pentru fiecare participant, Ionuț a avut ceva de spus în momentul plecării. Când a ajuns la Carmen Grebenișan, aceasta i-a spus câteva lucruri la ureche, iar sportivul a aprobat-o pe loc: „Sper să ne învățăm fiecare lecțiile”. „Sigur că da”, a răspuns Iftimoaie.

Concurentul a încurajat-o apoi pe concurentă cu care a făcut echipă bună pe traseele de la Survivor. „Continuă să crezi în tine”, i-a spus faimosul Ștefaniei.

Ionuț a recunoscut că a făcut multe greșeli în competiția de la și că vrea să rămână din tot ce a trăit doar cu lucrurile bune. Faimosul a declarat că a învățat, la Survivor România, că în viața asta cel mai important este să îi prețuiești pe oamenii dragi și că alergătura după lucrurile materiale nu are o importanță așa mare.

Ionuț Iftimoaie și-a cerut iertare de la colegii săi de la Survivor România pe care i-a supărat

„Poate că sunt multe de spus. Consider că am greșit și eu, la rândul meu față de destul de mulți. Să zicem că ăsta e jocul și te duc lucrurile într-o anumită direcție. Dacă ar fi să extrag din experiența asta, la părți bune aș pune să prețuim tot ce avem acasă, tot ce am câștigat deja. E singurul lucru cert. Oamenii pe care îi ai lângă tine merită mai multă atenție, să alergăm mai puțin după lucrurile materiale. Nu avem nevoie de atât de multe lucruri decât ne imaginăm.

Ca și concluzie strict personală, e că e imposibil și total greșit dacă încerci să îi mulțumești pe oameni. Reușești să îi mulțumești pe unii, dar îi superi pe alții. E important să crezi, să ai tăria de a fi convins că atunci când ai luat o decizie e cea mai bună ținând cont de condițiile din momentul respectiv.

Față de toți cei care am greșit, vreau să îmi cer scuze. Vă spun cu mâna pe suflet că vreau să plec din Survivor și să iau cu mine doar amintirile plăcute, tot ce s-a întâmplat bine și bun. Plec de aici mult mai bogat decât eram când am intrat în prima zi”, a declarat Ionuț Iftimoaie în momentul eliminării concurentului de la Survivor România.

Daniel Pavel l-a lăudat pe sportiv

Și a ținut să rostească niște cuvinte despre ce a însemnat Ionuț Iftimoaie pentru Survivor România. Acesta l-a lăudat la plecare și i-a urat să își rezolve cât mai repede problemele personale.

„Ai adus acel spirit al luptătorului de ring, de arenă, la Survivor. Poate te-ai simțit abandonat, dar a fost parte a unor strategii asumate. Ai rămas drept. Din păcate, trebuie să abandonezi concursul pe motive personale de o importanță extremă. Îți doresc să rezolvi problemele cât mai curând, pentru că sunt rezolvabile”, a spus Daniel Pavel.