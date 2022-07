Ce i-a spus Alexandru Arșinel lui Vasile Muraru înainte să ajungă la căminul de bătrâni. Urmau să se întâlnească la teatru

Cu cine a vorbit Alexandru Arșinel la telefon înainte de a fi internat. Ce detalii s-au aflat abia acum, după conversația avută de actor cu Vasile Muraru.

Ultima persoană cu care a vorbit la telefon Alexandru Arșinel înainte de a fi internat

, iar fiul actorului a luat decizia de a-l interna la un azil de bătrâni, unde poate primi îngrijiri speciale.

Înainte de a ajunge acolo, Alexandru Arșinel a purtat o conversație la telefon cu actorul Vasile Muraru, directorul general al Teatrului de Revistă Constantin Tănase.

Acesta a dezvăluit că a vorbit cu actorul, dar vrea să mai insiste să vadă ce s-a întâmplat între timp și care este, de fapt, starea de sănătate a actorului.

Vasile Muraru a spus că le-a telefonat și copiiilor lui Alexandru Arșinel, dar aceștia nu au răspuns, astfel că plănuiește să mai insiste.

În ultima conversație telefonică, Vasile Muraru a spus că stabilise cu Alexandru Arșinel să se întâlnească, iar actorul plănuia să treacă pe la teatru pentru a mai vorbi.

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns.

O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una.

Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică”, a spus Vasile Muraru conform

Ce a declarat fiul lui Alexandru Arșinel despre internarea actorului

a vorbit despre problemele de sănătate ale tatălui său și a spus că decizia de a fi dus într-un loc unde să aibă parte de îngrijiri de specialitate a fost luată din cauza unor escare.

Alexandru Arșinel se recuperează la căminul de bătrâni, unde se află sub atenta supraveghere a personalului. De asemenea, fiul actorului a acuzat că anumiți revoluționari „l-au luat în vizor” pe tatăl lui.

”Am decis că este mai bine așa (n.r. să fie spitalizat), dar nu mai vreau să comentez. Am mai comentat și în alte dăți și observ că lumea este rea. Și nu mai vreau să dau și alte motive de a fi comentat.

Observ că, de câteva luni, de când tata nu a mai ieșit public, anumiți revoluționari l-au luat în vizor. Și au început să dea în el, chiar dacă el nu a mai deranjat pe nimeni”, a spus fiul actorului pentru FANATIK.