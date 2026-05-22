Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse

Cazul crimei de la Bihor devine din ce în ce mai complicat. Moartea Alisiei e urmărită în continuare de multe semne de întrebare. Cu fiecare zi care trece ies la iveală noi detalii care, în loc să aducă mai multe lămuriri în această speță, parcă creează noi mistere.

Alisia s-ar fi plâns patroanei fermei la care făcea practică de hărțuire. Criminalul avea numărul personal de telefon al fetei, însă nu se știe de unde

FANATIK vine cu dezvăluiri în exclusivitate din cazul crimei care a avut loc pe 8 mai pe un câmp de rapiță de lângă satul Parhida, în Bihor. Tatăl vitreg al Alisiei ne oferă un detaliu ciudat în toată povestea: liceana era contactată pe telefonul ei personal de agresor, dincolo de faptul că era urmărită de respectivul individ și, în plus, se pare că fata i-ar fi zis patroanei fermei unde s-a întâmplat nenorocirea că este hărțuită.

Ce conversații purta Alisia pe Instagram cu una din cele mai bune prietene

Alisia a purtat câteva conversații-cheie cu una din cele mai bune prietene, în care i-a zis că nu vrea să aibă nimic de-a face cu agresorul din cauza vârstei sale, arătând că era destul de speriată de avansurile repetate pe care i le făcea. În discuțiile pe care le-a avut pe Instagram, la care părinții Alisiei au avut acces, tânăra a dezvăluit că nu știe de unde avea criminalul numărul ei de telefon. Conform mărturisirilor făcute de tatăl fetei pentru FANATIK, cel puțin soția fermierului știa ce se întâmplă la orele de practică pe care le făcea acolo.

„Alisia a avut niște convorbiri cu o prietenă pe Instagram. Am văzut că vorbea cu o prietenă de mult. În discuția lor, Alisia spunea că nu voia cu el nicio relație, că e un boșorog de 40 de ani și că ăla o tot urmărea, că nu știa de unde avea ăla numărul ei de telefon. Prietena ei a întrebat-o dacă i-a spus asta cuiva, iar Alisia a confirmat că i-a zis patroanei. Deci am aici capturile de ecran. Asta e scris, nu sunt vorbe, sunt dovezi”, a declarat Zsolt, tatăl vitreg al Alisiei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Tânăra de 18 ani s-a zbătut pentru viața ei. Cronologia faptelor

Bărbatul și din perspectivă cronologică: se pare că undeva între orele 11:03 și 11:11, iar fermierul ar fi ajuns la locul faptei la 11:11, evitând să sune la 112 sau la familia fetei pentru că s-ar fi făcut ”de rușine” în sat.

„Cronologic vorbind, fata vorbește la 11:03, atunci era în viață. A sunat-o pe prietena ei spunându-i că era agresată. Se vede pe cameră că fermierul ieșea la 11:09, cam două minute a făcut cu viteza cu care mergea. Fermierul ar fi trebuit să vadă acolo ceva. La 11:11 fermierul era la fața locului. Deci fata a murit undeva între 11:03 și 11:11. Sunt totuși 8 minute, e o diferență foarte mică. Patronul fermei trebuia să vadă acolo ceva. Sunt dovezi clare. Mașina lui s-a văzut când a ajuns pe drumul de piatră, chiar dacă nu era acolo de la început, a ajuns foarte repede, nu era departe de locul crimei.

Pe mine nevastă-mea m-a sunat la 11:28. Patronul fermei era cam în jur de 10-15 minute acolo, în dispoziție. El n-a sunat nici la 112, nici la părinți. Patronul fermei ne zicea să nu sunăm, că ne facem de râs în sat, tot înjura. Am zis: cum să nu sun? Am sunat la 112, după ce am alimentat mașina cu motorină, cum să nu sun? Dar el avea obligația să sune în minutul în care a ajuns acolo. E imposibil ca patronul să nu fi văzut ceva”, a adăugat tatăl tinerei, pentru FANATIK.