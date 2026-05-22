News

Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse

Cazul crimei de Bihor se complică de la o zi la alta. Alisia, tânăra ucisă în data de 8 mai de un individ condamnat în trecut pentru omor, a avut o discuție importantă cu patroana fermei
Dan Suta, Oana Bocskor
22.05.2026 | 15:45
Ce ia spus Alisia patroanei fermei din Bihor inainte sa fie omorata Conversatiile secrete purtate de tanara cu o prietena nasc noi controverse
EXCLUSIV FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Conversațiile purtate de Alisia cu o prietenă ar putea cântări serios în cazul crimei de la Bihor. Ce i-ar fi spus patroanei fermei la care făcea practică. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Cazul crimei de la Bihor devine din ce în ce mai complicat. Moartea Alisiei e urmărită în continuare de multe semne de întrebare. Cu fiecare zi care trece ies la iveală noi detalii care, în loc să aducă mai multe lămuriri în această speță, parcă creează noi mistere.

Alisia s-ar fi plâns patroanei fermei la care făcea practică de hărțuire. Criminalul avea numărul personal de telefon al fetei, însă nu se știe de unde

FANATIK vine cu dezvăluiri în exclusivitate din cazul crimei care a avut loc pe 8 mai pe un câmp de rapiță de lângă satul Parhida, în Bihor. Tatăl vitreg al Alisiei ne oferă un detaliu ciudat în toată povestea: liceana era contactată pe telefonul ei personal de agresor, dincolo de faptul că era urmărită de respectivul individ și, în plus, se pare că fata i-ar fi zis patroanei fermei unde s-a întâmplat nenorocirea că este hărțuită.

ADVERTISEMENT

Ce conversații purta Alisia pe Instagram cu una din cele mai bune prietene

Alisia a purtat câteva conversații-cheie cu una din cele mai bune prietene, în care i-a zis că nu vrea să aibă nimic de-a face cu agresorul din cauza vârstei sale, arătând că era destul de speriată de avansurile repetate pe care i le făcea. În discuțiile pe care le-a avut pe Instagram, la care părinții Alisiei au avut acces, tânăra a dezvăluit că nu știe de unde avea criminalul numărul ei de telefon. Conform mărturisirilor făcute de tatăl fetei pentru FANATIK, cel puțin soția fermierului știa ce se întâmplă la orele de practică pe care le făcea acolo.

„Alisia a avut niște convorbiri cu o prietenă pe Instagram. Am văzut că vorbea cu o prietenă de mult. În discuția lor, Alisia spunea că nu voia cu el nicio relație, că e un boșorog de 40 de ani și că ăla o tot urmărea, că nu știa de unde avea ăla numărul ei de telefon. Prietena ei a întrebat-o dacă i-a spus asta cuiva, iar Alisia a confirmat că i-a zis patroanei. Deci am aici capturile de ecran. Asta e scris, nu sunt vorbe, sunt dovezi”, a declarat Zsolt, tatăl vitreg al Alisiei, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să...
Digi24.ro
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi

Tânăra de 18 ani s-a zbătut pentru viața ei. Cronologia faptelor

Bărbatul ne-a povestit tragedia și din perspectivă cronologică: se pare că Alisia a murit undeva între orele 11:03 și 11:11, iar fermierul ar fi ajuns la locul faptei la 11:11, evitând să sune la 112 sau la familia fetei pentru că s-ar fi făcut ”de rușine” în sat.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

„Cronologic vorbind, fata vorbește la 11:03, atunci era în viață. A sunat-o pe prietena ei spunându-i că era agresată. Se vede pe cameră că fermierul ieșea la 11:09, cam două minute a făcut cu viteza cu care mergea. Fermierul ar fi trebuit să vadă acolo ceva. La 11:11 fermierul era la fața locului. Deci fata a murit undeva între 11:03 și 11:11. Sunt totuși 8 minute, e o diferență foarte mică. Patronul fermei trebuia să vadă acolo ceva. Sunt dovezi clare. Mașina lui s-a văzut când a ajuns pe drumul de piatră, chiar dacă nu era acolo de la început, a ajuns foarte repede, nu era departe de locul crimei. 

ADVERTISEMENT

Pe mine nevastă-mea m-a sunat la 11:28. Patronul fermei era cam în jur de 10-15 minute acolo, în dispoziție. El n-a sunat nici la 112, nici la părinți. Patronul fermei ne zicea să nu sunăm, că ne facem de râs în sat, tot înjura. Am zis: cum să nu sun? Am sunat la 112, după ce am alimentat mașina cu motorină, cum să nu sun? Dar el avea obligația să sune în minutul în care a ajuns acolo. E imposibil ca patronul să nu fi văzut ceva”, a adăugat tatăl tinerei, pentru FANATIK.

Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce obligații ar putea avea adolescenții care...
Fanatik
Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce obligații ar putea avea adolescenții care folosesc astfel de vehicule
Gigi Becali, privilegiatul lui Nicușor Dan la consultările privind formarea noului guvern: „Nu...
Fanatik
Gigi Becali, privilegiatul lui Nicușor Dan la consultările privind formarea noului guvern: „Nu poate să aibă împăratul interes la președinte”
De ce s-au înmulțit cazurile de hantavirus în România. Doctorul Adrian Marinescu spune...
Fanatik
De ce s-au înmulțit cazurile de hantavirus în România. Doctorul Adrian Marinescu spune că numărul ar fi mai mare față de ce se știe: „Testăm”
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
iamsport.ro
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!