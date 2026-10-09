Sport

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo mamei sale înainte de fuga din cantonament: „A fost un șoc. Dumnezeu se va ocupa de asta”

Mama lui Cristiano Ronaldo, reacție extrem de emoționantă după scandalul de la naționala Portugaliei: „I-am oferit tot sprijinul meu, nu a fost de niciun folos”. Ce i-a spus fotbalistul imediat după fuga din cantonament
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.10.2026 | 07:38
Ce ia spus Cristiano Ronaldo mamei sale inainte de fuga din cantonament A fost un soc Dumnezeu se va ocupa de asta
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Mama lui Cristiano Ronaldo, în lacrimi după scandalul de la națională. Foto: Profimedia
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Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a vorbit pentru prima dată în mod public despre scandalul în care a fost implicat fiul său recent la naționala Portugaliei, cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). În mod firesc, femeia a fost destul de afectată de cele întâmplate și chiar a recunoscut că a și plâns la scurt timp după producerea evenimentelor.

Mama lui Cristiano Ronaldo, prima reacție după scandalul de la naționala Portugaliei

Bineînțeles că ea consideră că fotbalistul a avut parte de un tratament pe care nu îl merita în contextul respectiv. De asemenea, Dolores Aveiro a dezvăluit cu această ocazie și ce a vorbit la telefon cu fiul ei imediat după ce a aflat de acele probleme. S-a întâmplat înainte ca Ronaldo să plece din cantonamentul echipei naționale înaintea acelui meci de la Copenhaga.

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Ce i-a spus Cristiano Ronaldo mamei sale înainte să plece din cantonament

Femeia a subliniat că l-a rugat pe fiul său să se calmeze și să nu ia o decizie „la cald” și astfel a părut acum destul de tristă din cauza faptului că el nu a ținut cont de recomandarea ei. „Sunt tristă, e normal. A fost un șoc, fiul meu putea ieși pe ușa principală și în schimb a ieșit pe ușa din spate, dar e în regulă, Dumnezeu se va ocupa de asta… Am plâns puțin. E bine și să renunțăm. Trebuie să întoarcem situația. Mi-a spus:

«Mamă, nu-ți face griji, îți voi spune adevărul când vom fi cu toții împreună». Și i-am răspuns: «Bine, fiule, treci peste asta». Și asta a fost tot. I-am spus să se calmeze, dar ei bine, mintea lui a decis să facă asta (n.r. să plece din cantonament). Vom vedea. I-am oferit tot sprijinul meu, nu a fost de niciun folos.

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Dar e în regulă, a dat mult Portugaliei, așa că este mereu acolo. A fost mereu eroul Portugaliei. Nu-l prețuiesc așa cum ar trebui. Nu-l prețuiesc pe Cristiano. El este cel mai bun jucător portughez pe care îl avem”, a spus mama lui Cristiano Ronaldo pentru TV 7 Dias, citată de A Bola. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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