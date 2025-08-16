Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin nu vrea doar un armistițiu”

Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul cu Putin a fost dezvăluit de însuși președintele american, însă ulterior unor informații furnizate de presa americană. Șeful SUA a spus că Putin nu vrea un armistițiu, ci un acord de pace solid și eficient.

Ce i-a spus Trump lui Zelenski după summit-ul cu Putin

Potrivit corespondentului pentru afaceri globale al Axios, Barak Ravid, în timpul apelului dintre Trump și Zelenski, președintele american ar fi spus că „un acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu”.

Anterior, Ravid scrisese pe rețeaua X că președintele Ucrainei va vizita Casa Albă luni, chiar înainte ca șeful statului să anunțe că a acceptat invitația omologului său de la Washington.

Informația a fost confirmată și de Donald Trump, care a scris un pe pagina sa de Truth Social. Potrivit șefului statului american, atât Volodimir Zelenski, cât și liderii NATO au ajuns la concluzia că un acord de pace este mai de dorit decât un armistițiu „care de multe ori nu se menține”.

„O zi minunată și de mare succes în Alaska! Întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin a decurs foarte bine, la fel ca și o convorbire telefonică de noapte târziu cu președintele Zelenski al Ucrainei și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu extrem de respectatul secretar general al NATO.

Toți au decis că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a ajunge direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu se menține.

Președintele Zelenski va veni la D.C., la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin. Este posibil să se salveze viețile a milioane de oameni. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, este mesajul postat de Trump.

Decizii importante după summit-ul de pace din Alaska

După apelul de circa o oră avut cu Zelenski, Trump i-a contactat pe preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte cu care a conversat mai mult de 60 de minute.

„Luni, mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington pentru a discuta despre ansamblul detaliilor pentru a se pune capăt crimelor şi războiului”, a anunțat și Volodimir Zelenski sâmbătă dimineață, fiind între președintele ucrainean, american și rus.

Totuși, consilierului prezidențial rus pentru afaceri externe Iuri Ușakov a spus, pentru Reuters, că subiectul privind o eventuală întâlnire trilaterală între președinţi nu a fost discutată de Donald Trump şi Vladimir Putin la summit-ul din Alaska.

Și deși nu s-ar fi discutat acest subiect, Putin s-a arătat „sincer interesat” să pună capăt conflictului pe care el însuși l-a descris ca fiind o „tragedie”. Despre întâlnirea cu Trump, el a spus că este „un punct de plecare pentru rezolvarea” războiului, însă trebuie eliminate „cauzele principale”, avertizând Ucraina și Europa să nu „saboteze” discuțiile.