Ce i-a spus Mirel Rădoi lui Emeric Ienei: „Îmi pare rău, nea Imi, nu pot fi ca dumneavoastră!”

Ziua de 5 noiembrie 2025 a fost una tristă pentru sportul din România. Fostul mare antrenor Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 de ani. Mirel Rădoi, tehnicianul Universității Craiova, a avut șansa să-l cunoască și să învețe de la el.

Doliu în fotbalul din România. Emeric Ienei s-a stins din viață

Universitatea Craiova joacă joi seara în Austria, împotriva celor de la Rapid Viena, în UEFA Conference League. Oltenii au aflat de moartea lui Emeric Ienei chiar după ce au aterizat. Fostul mare antrenor român a suferit mult în ultimii ani din cauza unor boli grave, iar corpul său a cedat în cele din urmă.

Emeric Ienei a fost antrenorul care a câștigat, alături de Steaua București, , într-o finală de vis la Sevilla, câștigată de militari la loviturile de departajare.

Mirel Rădoi a „furat” meserie de la Emeric Ienei. Episodul care l-a marcat pe antrenorul Universității Craiova

Mirel Rădoi a fost profund afectat de vestea că Emeric Ienei a trecut în neființă. , antrenorul Universității Craiova a vorbit cu emoție despre nea Imi, de la care recunoaște că a avut ocazia să învețe meserie.

Acesta a amintit de un moment extrem de interesant. În 2006, pe când juca la Steaua, înaintea unui meci cu Betis Sevilla din cupele europene, Emeric Ienei a mers în vestiar pentru a-i încuraja pe roș-albaștri. Discursul lui a avut efect. Bucureștenii au câștigat cu 3-0.

„Din păcate, Dumnezeu să-l ierte! Am avut bucuria și prilejul să stau de mai multe ori de vorbă cu dânsul, ultima oară din postura de antrenor, în care îmi explica foarte multe lucruri. I-am spus: «Îmi pare rău, nea Imi, eu nu pot fi așa de calm și echilibrat ca dumneavoastră».

Înaintea meciului nostru de la Sevilla, când am jucat cu Betis în cupele europene, l-am avut în vestiar. Ne-a ținut un discurs de un minut, a fost atât de calm, încât am simțit că mă duc la o miuță cu prietenii. A ridicat toată presiunea de pe umerii noștri. A intrat în vestiar râzând, bucuros. Abia atunci am realizat cât de mare a fost dânsul și ce a făcut pentru fotbalul românesc. Din păcate, nu mai avem de la cine să învățăm. A fost un om foarte bun, dar mă bucur că a lăsat echilibru în fotbal, dar și o mentalitate”, a declarat Mirel Rădoi înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova.