Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea. Fotbalistul a răspuns direct: ”Nu, nu!”

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Sărbătoare mare în toată Spania, după ce naționala condusă de Luis de la Fuente (65 de ani) s-a încoronat pentru a doua oară în istoria sa, după 2010, campioană a lumii. Eroii de la turneul final din SUA, Mexic și Canada au fost primiți și de familia Regală. În timpul evenimentului de la Madrid, un dialog interesant a avut loc între prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, și Ferran Torres, omul care a adus Cupa Mondială pentru ”Furia Roja”.

Dialogul viral dintre prințesa Leonor și omul care a adus Cupa Mondială pentru Spania, Ferran Torres: ””Nu trebuia să faci asta? / Nu, nu!”

La începutul acestei săptămâni, naționala Spaniei a fost primită așa cum se cuvine la Palatul Zarzuela din Madrid. Aici, regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia i-au felicitat pe selecționerul Luis de la Fuente și pe toți jucătorii din lotul ”Furia Roja” pentru cucerirea Cupei Mondiale 2026.

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Cum era de așteptat, presa iberică a surprins toate detaliile evenimentului. Nu le-au scăpat jurnaliștilor din peninsulă niciun gest și niciun cuvânt care s-a spus la Palatul Regal. Ceremonia desfășurată la reședința oficială a familiei regale a respectat protocolul obișnuit. Astfel, suveranul și familia sa i-au salutat pe rând pe fiecare dintre campionii mondiali. Reprezentanții regalității au dat mâna cu toți campionii lumii și le-au adresat câteva cuvinte de felicitare.

Un moment care a ieșit în evidență a fost reprezentat de ”întâlnirea” dintre prințesa Leonor (20 de ani), moștenitoarea tronului Spaniei, și . Cei doi au avut un scurt dialog. S-a auzit cum tânăra prințesă îl întreabă ceva pe fotbalist, însă nu a fost clar. Doar replica lui ”Nu, nu!” a fost auzită bine.

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Acest moment, unul care s-a viralizat în social-media, a fost deslușit rapid de presa din Spania. Extrem de zâmbitoare, prințesa Leonor l-a întrebat pe fotbalistul de la Barcelona: ”Nu trebuia să te razi în cap?” (”No te ibas a rapar el pelo?”). Ferran, vizibil emoționat, a răspuns râzând: ”Nu, nu!”, lăsând să se înțeleagă că, cel puțin deocamdată, nu își va respecta promisiunea, notează .

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🚨 ÚLTIMA HORA Se desvela lo que la Princesa Leonor le dijo a Ferrán Torres en la recepción a los campeones ¡Le preguntó si se iba a rapar el pelo! 👇 — LO + (@SuperViiral)

Ce promisiune a făcut, înainte de Cupa Mondială, și încă nu și-a onorat-o Ferran Torres

Această întrebare a prințesei Leonor pentru atacantul de 26 de ani a venit ca urmare a promisiunii pe care fotbalistul selecționatei spaniole a făcut-o în timpul cantonamentului de dinaintea plecării la Cupa Mondială 2026. El a spus public că, , se va rade în cap pentru a sărbători.

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Acum, la câteva zile după câștigarea titlului mondial de către naționala lui de la Fuente, mulți suporteri spanioli i-au cerut pe rețelele sociale lui Ferran Torres să își respecte promisiunea de a se rade în cap. Alții, care îi adoră look-ul, l-au rugat să nu își taie ”podoaba” capilară. De notat că Ferran nu a fost singurul care a făcut o astfel de promisiune. Alte staruri iberice, ca Marc Cucurella, Alex Baena sau Borja Iglesias au promis că își vor tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente dacă Spania câștigă Campionatul Mondial.