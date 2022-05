Ce i-a spus socrul Adelei Popescu. Vedeta Pro TV s-a supărat: „Sunt anumite situații care mă enervează”

Adela Popescu este mama a trei copii mici, iar asta o obosește destul de mult, mai ales că mezinul, Adrian, are doar 10 luni. Băiețelul se trezește adesea în timpul nopții, iar asta o împiedică pe îndrăgita prezentatoare să se odihnească. În cadrul emisiunii Vorbește Lumea, vedeta a povestit o întâmplare cu socrul său care a supărat-o.

Adela Popescu, enervată de vorbele socrului. Ce a supărat-o pe vedeta Pro TV

Adela Popescu , Alexandru, Andrei și Adrian. Mezinul familiei are numai 10 luni și de multe ori se trezește pe timpul nopții. Astfel că, vedeta Pro TV nu arată întotdeauna ca scoasă din cutie.

ADVERTISEMENT

În ediția de joi, 12 mai 2022, Adela Popescu a povestit că a avut o discuție cu socrul său, iar situația a deranjat-o. Tatăl lui Radu Vâlcan a întrebat-o de ce arată atât de rău de dimineață, iar ea a explicat că micuțul a fost agitat. Drept răspuns, bărbatul i-a spus că asta este datoria ei de mamă.

Afirmația a supărat-o pe Adela, care este de părere că mamele au dreptul să vorbească despre greutățile cu care se confruntă.

ADVERTISEMENT

„Asta este datoria mea de mamă? Știi când am născut și a fost greu? 11 ore de travaliu, dar, totuși, ce lucru înălțător. ‘De ce arăți în halul ăsta?’ ‘Păi am început diversificarea cu ăsta mic și a dat mâncare pe mine…’ ‘Scumpa mea, dar asta fac toate mamele’.

Asta fac toate mamele? Sunt anumite situații, anumiți oameni care mă enervează”, a spus Adela Popescu.

ADVERTISEMENT

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat recent băiețelul

Pe 7 mai 2022, . Evenimentul a fost organizat în aer liber, într-o grădină situată în centrul Bucureștiului. Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au dorit un eveniment restrâns, iar la petrecere au participat aproximativ 40 de persoane.

Prezentatoarea Vorbește Lumea a explicat că scopul său a fost să se bucure de moment, fără a se gândi prea mult la părerea celor din jur.

ADVERTISEMENT

„Chiar a fost foarte relaxant. Mi-am dat seama că am ajuns la maturitate și știți după ce? Când am realizat că, pur și simplu, nu m-a sinchisit foarte tare să le fac pe plac celorlalți. Nu, am vrut să mă simt bine având încredere că cei pe care i-am chemat chiar sunt oameni mișto”,