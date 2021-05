Ce i-a spus Sorin lui Albert la plecarea de la Survivor România 2021. Mesaj surprinzător: “Ai grijă…”. Video

Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România 2021, iar la plecare a avut un mesaj pentru Albert, cel cu care a avut parte de cele mai multe certuri în acest sezon.

Sorin Pușcașu a plecat de la Survivor, dar nu înainte de a transmite un mesaj pentru fiecare concurent în parte. I-a luat pe toți în brațe, mai puțin pe Albert Oprea.

Ce mesaj i-a transmis Sorin lui Albert la plecarea de la Survivor

Ultimul episod din emisiunea Survivor România a început cu un mesaj neplăcut pentru cei din echipa Războinicilor. Astfel, s-a anunțat că Sorin trebuie să părăsească competiția.

Motivele sunt de natură medicală, acesta având probleme la un picior, așa că ar fi fost prea riscant ca el să continue probele din această competiție.

La plecare, el a vorbit cu fiecare dintre concurenți și a ținut un discurs emoționant, în timpul căruia a plâns. Și-a luat în brațe toți coechipierii, dar și adversarii.

Singurul lăsat pe dinafară a fost Albert Oprea, cel cu care Sorin a avut cele mai multe conflicte în timpul competiției. S-au certat și s-au jignit, dar la final și-au spus cuvinte frumoase.

„Ai grijă și fii tu! Fii tu, Albert!”, i-a spus Sorin Pușcașu lui Albert Oprea. Răspunsul din partea lui Albert a fost unul la fel de pozitiv: „Frate, apreciez!”, i-a spus acesta.

Discursul lui Sorin Pușcașu la plecarea de la Survivor

Sorin Pușcașu a plâns în timp ce spunea că era în stare să își riște sănătatea pentru a rămâne în competiție, dar a ascultat sfatul tuturor celor apropiați lui și a luat decizia să plece.

„Aș fi în stare să-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo”, a spus acesta.

„Mă gândesc la cei apropiați, cu toții mi-au fi spus să vin acasă. Așa cum am zis din prima zi când m-ai întrebat care e scopul meu aici și am spus că mă interesează experiența”, a mai spus el.

Sorin Pușcașu a mai spus că întreaga experiență a fost una bună pentru ele, chiar și în momentele în care lucrurile nu părea deloc roz și chiar era lovit de foame.

„Am luat foamea într-un mod pozitiv. Totul pentru mine a fost pozitiv. Niciodată umorul nu a dispărut. Sunt un luptător, nu-mi place să renunț”, a declarat Sorin Pușcașu.

Totuși, el a spus că este mândru că a ajuns în acest stadiu al competiției, în care au mai rămas doar șase concurenți. El a spus, de asemenea, că a cunoscut unii oameni pe care nu ar dori să îi aibă lângă el.

„Mă bucur că am ajuns până aici, sunt în ultimii 6. Îi respect aproape pe toți, am cunoscut oameni minunați, am cunoscut și oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine uneori, ar trebui fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina și începe viața reală”, a dezvăluit el.