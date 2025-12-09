Sport

Ce i-a spus Ștefan Baiaram lui Mitică Dragomir la Super Gala Fanatik 2025. Răspunsul de milioane al fostului șef LPF

Desemnat mijlocașul anului la Super Gala FANATIK 2025, Ștefan Baiaram nu a ratat ocazia și a intrat în vorbă cu Dumitru Dragomir. Ce i-a spus internaționalul român și replica de milioane a lui “Don Corleone”.
Răzvan Scarlat
09.12.2025 | 21:46
Ce ia spus Stefan Baiaram lui Mitica Dragomir la Super Gala Fanatik 2025 Raspunsul de milioane al fostului sef LPF
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Baiaram este unul dintre favoriții lui Dumitru Dragomir. colaj FANATIK / sursa foto: Silviu Enache
ADVERTISEMENT

Anul 2025 este unul de excepție pentru Ștefan Baiaram. Nu doar că a ajuns fotbalist de bază la Universitatea Craiova, dar a și debutat la prima reprezentativă a României, în partida amicală cu Moldova, câștigată de “tricolori”, 2-1.

Ștefan Baiaram, mijlocașul anului la Super Gala Fanatik 2025

Mijlocașul a fost premiat în cadrul galei, după care a spus și câteva cuvinte. “Vreau să îi mulțumesc familiei mele pentru toată susținerea, echipei mele, colegilor mei, fără ajutorul lor nu aș fi reușit să câștig acest trofeu”, a spus Ștefan Baiaram, desemnat mijlocașul anului 2025, alături de Alexandru Dobre, de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Ce au discutat Dumitru Dragomir și Ștefan Baiaram la Super Gala Fanatik 2025

La Super Gala FANATIK 2025, Ștefan Baiaram nu avea cum să nu se intersecteze cu Dumitru Dragomir, unul dintre oamenii care, de-a lungul timpului, l-au susținut necondiționat. Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, “Oracolul din Bălcești” a dezvăluit ce dialog a avut cu mijlocașul Universității Craiova.

Mi-a plăcut de Baiaram. A venit la mine la masă. Că mulțumesc. La cât te-am umflat eu, la cât te-am lăudat eu, bine ai făcut că ai venit să-mi mulțumești. Râdea și el, i-a plăcut. Toți defilau pe la masa mea. Și cum să nu fiu respectat? Am făcut rău la cineva? Am făcut numai bine. Și sportului, și fotbalului”, a povestit Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru...
Digi24.ro
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare

La ce echipă din străinătate ar putea ajunge Ștefan Baiaram

Altfel, Giovanni Becali vrea să-l ajute pe Ștefan Baiaram să ajungă la un club puternic din străinătate. Zilele trecute, celebrul impresar a citit în direct schimbul de mesaje cu Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica, echipa unde poate ajunge și mijlocașul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat...
Digisport.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu e vorba de Mourinho. Sunt mai multe echipe unde l-am propus. I-am scris eu prima dată (n.r. – citește mesajul în italiană). După care mi-a scris el. ‘Spune-mi poziția și dacă ai ceva imagini’.

Acum, sunt relațiile mele, sunt cluburile mele. Mi-am dat cuvântul că e un jucător serios, un jucător pe buzele tuturor și e numărul 1 acum în România”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, VERDICT NECRUTATOR in LUPTA LA TITLU din SuperLiga. Cine sunt MARILE FAVORITE

Champions League, rezultate etapa 6. Cum arată echipele de start la Inter –...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 6. Cum arată echipele de start la Inter – Liverpool și PSV – Atletico Madrid. „Remontada” în Bayern – Sporting
Ce decizie a luat antrenorul lui PSV în privința lui Dennis Man! Premieră după 3 luni
Fanatik
Ce decizie a luat antrenorul lui PSV în privința lui Dennis Man! Premieră după 3 luni
Momentul emoționant care a ridicat toată sala în picioare la Super Gala Fanatik...
Fanatik
Momentul emoționant care a ridicat toată sala în picioare la Super Gala Fanatik 2025: „Cu mândrie arăt premiul spre cer ca să-l vadă”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Alexa, mărturisiri uluitoare despre conflictul violent cu Anamaria Prodan: 'E prea ușor...
iamsport.ro
Dan Alexa, mărturisiri uluitoare despre conflictul violent cu Anamaria Prodan: 'E prea ușor să dai într-o femeie, dar era foarte posibil să se întâmple asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!