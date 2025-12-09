Ce i-a spus Ștefan Baiaram lui Mitică Dragomir la Super Gala Fanatik 2025. Răspunsul de milioane al fostului șef LPF

ADVERTISEMENT

Anul 2025 este unul de excepție pentru Ștefan Baiaram. Nu doar că a ajuns fotbalist de bază la Universitatea Craiova, dar a și debutat la prima reprezentativă a României, în partida amicală cu Moldova, câștigată de “tricolori”, 2-1.

Ștefan Baiaram, mijlocașul anului la Super Gala Fanatik 2025

Mijlocașul a fost premiat în cadrul galei, după care a spus și câteva cuvinte. “Vreau să îi mulțumesc familiei mele pentru toată susținerea, echipei mele, colegilor mei, fără ajutorul lor nu aș fi reușit să câștig acest trofeu”, a spus Ștefan Baiaram, , alături de Alexandru Dobre, de la Rapid.

Ce au discutat Dumitru Dragomir și Ștefan Baiaram la Super Gala Fanatik 2025

La Super Gala FANATIK 2025, Ștefan Baiaram nu avea cum să nu se intersecteze cu Dumitru Dragomir, unul dintre oamenii care, de-a lungul timpului, l-au susținut necondiționat. Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, “Oracolul din Bălcești” a dezvăluit ce dialog a avut cu mijlocașul Universității Craiova.

“Mi-a plăcut de Baiaram. A venit la mine la masă. Că mulțumesc. La cât te-am umflat eu, la cât te-am lăudat eu, bine ai făcut că ai venit să-mi mulțumești. Râdea și el, i-a plăcut. Toți defilau pe la masa mea. Și cum să nu fiu respectat? Am făcut rău la cineva? Am făcut numai bine. Și sportului, și fotbalului”, a povestit Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

La ce echipă din străinătate ar putea ajunge Ștefan Baiaram

Altfel, să ajungă la un club puternic din străinătate. Zilele trecute, celebrul impresar a citit în direct schimbul de mesaje cu Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica, echipa unde poate ajunge și mijlocașul Universității Craiova.

“Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu e vorba de Mourinho. Sunt mai multe echipe unde l-am propus. I-am scris eu prima dată (n.r. – citește mesajul în italiană). După care mi-a scris el. ‘Spune-mi poziția și dacă ai ceva imagini’.

Acum, sunt relațiile mele, sunt cluburile mele. Mi-am dat cuvântul că e un jucător serios, un jucător pe buzele tuturor și e numărul 1 acum în România”, a spus Giovanni Becali.

