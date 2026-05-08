Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”

Mircea Lucescu a fost un om important în fotbal, dar și în familia sa. Matei, nepotul său, a dezvăluit ce i-a spus ultima oară tehnicianul chiar de pe patul de spital, cu câteva zile înainte să-și găsească sfârșitul. Tânărul a simțit pe propria piele grija acestuia.

Ultima discuție dintre Mircea Lucescu și nepotul său

Nepotul lui Mircea Lucescu este o persoană extrem de discretă care nu apare des în lumina reflectoarelor. După moartea fostului selecționer al naționalei României s-a aflat , dar și care este sportul care i-a atras atenția. Ulterior, a fost prezent pe stadion la un meci extrem de important.

I-a fost . La revenirea în țară a acceptat invitația într-un podcast, unde a vorbit despre ultima săptămână din viața bunicului său. A subliniat cum i-a influențat acesta viața. În plus, a scos la iveală ultima discuție pe care a avut-o cu tehnicianul care a murit la vârsta de 80 de ani.

„Știi cum e, niciodată nu te gândești că e ultima oară când vorbești cu cineva. Sunt foarte puține momentele în care realizezi acest lucru cu adevărat. Dar mă bucur că am reușit să fiu acolo în acele momente. Asta e important. Uneori prezența este extraordinar de importantă, să fim alături de oameni atunci când au nevoie sau poate n-au nevoie, dar nu realizează că au nevoie, de fapt.

Mă bucur că am reușit să fac acest lucru. Îl vizitam la spital și-mi spunea: «Hai, du-te acasă, că te așteaptă copiii. Du-te, ai grijă de ei, că ai doi copii acasă. Du-te, lasă-mă pe mine, eu mă descurc, tu fii acolo, alături de familie». Deci ne purta de grijă întotdeauna”, a declarat Matei Lucescu, în podcastul .

Matei Lucescu, impresionat de priveghiul bunicului său

Matei Lucescu a povestit ce a simțit la priveghiul bunicului său. Ce s-a întâmplat când sicriul a fost depus în tribuna Oficială de la Arena Națională. Acela a fost momentul în care tânărul a văzut dovezile de iubire pe care oamenii le-au avut față de Mircea Lucescu. El a lăsat o mare amprentă în fotbalul românesc.

Tot atunci nepotul regretatului tehnician a stat de vorbă de multe persoane care i-au povestit despre bunicul lui. Una dintre poveștile emoționante care a ajuns la urechile sale are legătură cu un copil față de care antrenorul făcuse o promisiune pe care a și respectat-o.

„Atunci când am fost la priveghi și am văzut toți acei oameni care veneau și își luau rămas bun și ne salutau. Mai erau anumiți oameni care ne povesteau cum l-au cunoscut, în ce context l-au cunoscut, cum s-au văzut.

Mi-aduc aminte de un domn care a venit să ne spună că atunci când era mic, un domn pe la 50-55 de ani, atunci când era el copil, fusese la un meci, l-a întâlnit pe Mircea și i-a promis două bilete pentru următorul meci.

Și zicea că își aduce aminte că după meci a venit și l-a căutat în mod special pe pe acel băiat la momentul respectiv, să-i dea cele două bilete”, a completat Matei Lucescu, în același podcast.