Ce i-a spus un șeic din Dubai lui Giovanni Becali: “O să dureze 200-300 de ani!”

Giovanni Becali cunoaște extrem de bine Dubai și zonele dezvoltate din Orientul Mijlociu. Cunoscutul impresar a dezvăluit, la FANATIK, ce i-a spus un șeic din Emirate în urmă cu mai bine de trei decenii.

Ce i-a spus un șeic din Dubai lui Giovanni Becali în urmă cu zeci de ani

La ora actuală, foarte mulți români, de la cetățeni simpli, până la oameni de afaceri, politicieni sau vedete din showbiz își fac concediile în Dubai. La emisiunea ”Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar român a dezvăluit faptul că mergea în Dubai cu mulți ani înainte ca zona să cunoască dezvoltarea impresionantă din prezent.

În urmă cu mai bine de trei decenii, , Giovanni a purtat un dialog cu un șeic din zonă. Acesta i-a explicat ce rol au toate investițiile locale în infrastructură. Omul din zonă i-a spus conaționalului nostru faptul că petrolul nu va exista la infinit în zonă, pe când turismul este etern.

”Eu, în Dubai, mă duceam când în România nu știau de Dubai. Acum 30 – 35 de ani m-am dus cu nevastă-mea în Doha, în Dubai. Și în Dubai s-au dus ele la patinoar cu gheață închisă, se duceau cu cămile, cu fetele. (…) Și eu stăteam, făceam o plajă la 28-29 de grade, că era în ianuarie așa.

La bar acolo, mai făceam plajă, mai vedeam una alta și văd pe un om de acolo cu haina lor aia albă și… ‘Hello, how are you?’ Și zic: ‘bă, ce se întâmplă cu macaralele astea? Numai macarale. Adică bulevardele mari, frumos, aeroportul frumos și macaralele astea strică…’

La care el: ‘Petrolul în 50-60 de ani, 70 ani, nu o să mai… Nu o să sece, dar nu o să mai dea cât dă. Și atunci, noi ne-am gândit să trăim din turism. Asta fac eu’”, dezvăluie Becali, dialogul cu acel șeic.

Cum erau pe vremuri prețurile în Dubai la apartamente

Șeicul cu care a dialogat Giovanni Becali în urmă cu trei decenii i-a mai spus că turismul va reprezenta ”petrolul” lor peste 50, 100, 200, 300 de ani. ”Știți ce era atunci? (n.r. zona era pustie în comparație cu prezentul) Abia a doua oară când m-am dus se făcuse Burj Al Arab”, își amintește impresarul.

Omul de fotbal din România mai spune că, pe vremuri, când bogătașii mergeau la Monte Carlo, el și prietenii săi erau de la Dubai, în Burj Al Arab. ”Acum, Monte Carlo s-a mutat la Dubai. Eu, cu (Hristo) Stoicikov, cu toți bulgarii mergeam la Dubai”.

În privința prețurilor la apartamente, care în prezent sunt uriașe, impresarul spune că pe acele vremuri totul era rezonabil. Mai exact, se găseau apartamente la 200 – 300 de mii de euro.

”La Monte Carlo e greu să te apropii de un apartament. Aici (n.r. la Dubai) au fost prețuri rezonabile. Prețuri rezonabile. Adică 200-300 de mii un apartament civilizat cu două camere. Dubai nu e mare. În 30 de minute ai ajuns dintr-un capăt în celălalt”, mai spune Becali.

Giovanni Becali: ”Când mă duceam eu la Dubai, nu auzeai de român pe acolo”

În prezent, în Dubai locuiesc sau se află în concedii sau vizite de afaceri mii de român. Pe vremea în care Giovanni ajungea în zonă, nu erau deloc conaționali de-ai noștri. ”Când mă duceam eu nu auzeam de români pe acolo. Și era și TAROM-ul. Eu eram cu prietenii, cu copiii”, mai spune impresarul.

O altă zonă care va concura în curând cu Dubaiul este Bahrain. Giovanni Becali spune că nume uriașe din fotbal deja ajung aici. .

”La Bahrain înnebunești. E dezmăț. Faci ce vrei. Crezi că Ronaldo stă în Arabia Saudită? Când are liber, pac merge în Bahrain. Mourinho, când a venit la meciul cu legendele, de acolo (din Bahrain) a venit. Zona e Paradis. Ieși direct în Golf, în mare, în apă. După Dubai, vor descoperi și Bahrain-ul bogații noștri”, mai spune omul de fotbal.