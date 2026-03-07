Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție: ”Mi-a reproșat că…”

ADVERTISEMENT

În anii de dinainte de căderea comunismului, Miodrag Belodedici a fost în centrul unui scandal uriaș. Chiar în 1988, anul care a precedat Revoluția Română, marele fotbalist de la Steaua a plecat în Iugoslavia. Gestul său a fost privit atunci ca o trădare, el fiind și condamnat. După 1989, Belo a dat nas în nas la un eveniment cu Valentin Ceaușescu, figură importantă la clubul din Ghencea. Ce i-a reproșat acesta.

Când a plecat Miodrag Belodedici în Iugoslavia. Ce condamnare a primit de la autoritățile române

Miodrag Belodedici a fost nu doar un mare fundaș al fotbalului românesc și european, ci și un jucător care a izbutit o performanță unică. ”Belo” a fost unicul fotbalist care și-a trecut în palmares două trofee ale Cupei Campionilor Europeni cu cele două ”Stele” ale Europei de Est: Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Între cele două performanțe istorice din cariera sa, Belodedici a fost în centrul unui uriaș scandal. , fundașul român a plecat în Iugoslavia. Acest gest, extrem de riscant în acea perioadă, i-a adus o condamnare de 10 de închisoare în absență pentru trădare.

Din punct de vedere sportiv, pentru Belo acest demers s-a dovedit a fi unul de bun augur. În această perioadă în care a evoluat pentru Steaua Roșie Belgrad, Românul a câștigat încă o Cupă a Campionilor Europeni. S-a întâmplat în 1991, după o finală cu Olympique Marseille.

Cum a decurs prima întâlnire Valentin Ceaușescu – Miodrag Belodedici după 1989. Ce i-a reproșat fiul dictatorului fostului jucător de la Steaua

În toamna lui 1988, Belodedici a primit o invitație de a participa la un meci caritabil al unei selecționate mondiale. Era un eveniment prestigios în acea perioadă, în care jucau staruri din toată lumea.

În ciuda faptului că pentru fotbalistul român era o ocazie uriașă de recunoaștere internațională și expunere, autoritățile române, vorbim aici de regimul Ceaușescu, i-au refuzat plecarea și participarea. Comuniștii se temeau că Belodedici ar putea profita de ocazie să nu se mai întoarcă.

Din cauza deciziei regimului, Belodedici a decis să plece în țara vecină. ”Am plecat pentru că nu mai suportam sistemul comunist din România. A fost bine că am luat trofeul acesta important cu Steaua Roșie, dar am avut și de pierdut pentru că am ratat prezența la Cupa Mondială din Italia. Mi-am luat revanșa în 1994, la Mondialul american, când am evoluat foarte bine, chiar dacă am ratat acel penalty din sfertul cu Suedia”, spunea Belo, într-un interviu pentru Prosport din 2014.

După 1990, Belodedici și unul dintre artizanii interdicției sale, Valentin Ceaușescu, s-au întâlnit la un eveniment al foștilor componenți ai Stelei 1986. Omul din umbră de la Steaua de dinainte de 1989 i-a reproșat fotbalistului ”fuga” din 1988.

”Ne-am întâlnit cred că la o aniversare a momentului 7 Mai, dată la care noi câștigam Cupa Campionilor Europeni. Nu am stat foarte mult de vorbă cu dânsul dar mi-a reproșat că am fugit din țară. I-am explicat că eu nu am fugit. Am plecat din România legal, cu pașaportul. Da, am decis să nu mă mai întorc, asta e cu totul altceva. Dar de fugit, nu am fugit.

Dacă eram lăsat să merg să joc în acel meci sigur nu aș fi plecat. Ce e interesant este faptul că, la scurt timp, pe adresa clubului Steaua, a venit o invitație similară, de astă dată pe numele lui Gică Hagi. Pe el l-au lăsat să joace”, a explicat Belodedici, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat cu Miodrag Belodedici după 1989

Cum era de așteptat, după Revoluția din decembrie 1989, condamnarea i-a fost anulată lui Belodedici. Cum regimul comunist a căzut, fotbalistul a revenit în țară și și-a încheiat cariera la echipa sa de suflet, Steaua București, în 2001.

a debutat în 1984. A strâns 53 de selecții, evoluând pentru tricolori la Campionatul Mondial din SUA 1994, precum și la Campionatul European Anglia 1996.