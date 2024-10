Ce i-a transmis Constantin Budescu lui Sebastian Colțescu la faza în care arbitrul a dictat penalty pentru FCSB: „I-am spus!”

Constantin Budescu a reacționat la capătul celor 90 de minute, dezvăluind și ce a vorbit cu arbitrul Sebastian Colțescu la faza în care centralul dictase inițial penalty pentru gazde.

Budescu, dialog cu Sebastian Colțescu

Buzău a deschis scorul repede, prin execuția excelentă semnată de Jipa în minutul 5.

Faza care a condus la această decizie a fost contactul în careu dintre Alexandru Ișfan și Valentin Crețu. VAR a intervenit, iar după revederea fazei, Colțescu a anulat decizia luată inițial. Budescu a dezvăluit după meci ce i-a spus arbitrului partidei.

„Am marcat primii, după care am alergat după ei. Ei nu au avut ocazii. A venit acea lovitură liberă, ne-au egalat. Au venit un pic peste noi, au reușit să marcheze de două ori, am marcat și noi pe final, am încercat să înscriem golul egalizator pe final de meci, dar nu am reușit.

(n.r. despre faza penalty-ului) Da, i-am spus să verifice, pentru că nu mi s-a părut penalty. Ișfan a băgat alunecare din spate, nu din față.

Încercăm să obținem maximum din fiecare meci. Suntem într-o situație grea și vrem să ne salvăm de la retrogradare. Am simțit ceva la coapsă, am zis să ies și să nu fie ceva grav”, a mărturisit Constantin Budescu pentru

„Mă așteptam la Ploiești să fiu aplaudat, dar sunt aplaudat pe alte stadioane”

Constantin Budescu a evoluat în cariera sa și pentru FCSB, de două ori chiar. Fanii campioanei României nu l-au uitat pe mijlocașul care obișnuia să paseze și să marcheze splendid în tricoul echipei bucureștene.

Acesta a comentat după meci despre aplauzele primite din parte fanilor lui FCSB: „Nu am fost uitat, mă bucură acest lucru, le mulțumesc. Nu mă așteptam la acest lucru. Mă așteptam la Ploiești să fiu aplaudat, dar sunt aplaudat pe alte stadioane.

Se vede o schimbare în jocul nostru. Avem 4 meciuri bune, am obținut 5 puncte. Dacă obțineam ceva în seara asta era bine. Vine și această pauză, mai avem timp să reglăm câteva lucruri”, a mai spus Budescu conform sursei citate.