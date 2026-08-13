„Te aștept în Rusia!” Ce i-a zis Egor Kornev lui David Popovici, între patru ochi, după bătălia pentru aur de la Paris

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Despre David Popovici (21 de ani) și Egor Kornev (22 de ani) s-a vehiculat în ultimele zile, în contextul Campionatelor Europene de înot de la Paris, competiție care se desfășoară în această perioadă, că ar avea După finala probei de 100 de metri liber însă, cursă câștigată de român, această chestiune a fost lămurită definitiv chiar de către sportivul rus.

Ce a spus Egor Kornev despre David Popovici după finala europeană de la 100 de metri liber

Kornev a dezvăluit că îl apreciază foarte mult, din punct de vedere uman în primul rând, pe Popovici și chiar se bucură de timpul petrecut alături de acesta cu ocazia diferitelor competiții, lucru care de altfel s-a întâmplat chiar și acum. „Eu și David am fost despărțiți de foarte puțin, dar consider că a fost un moment incredibil de onorabil. Însă cel mai mult mă bucură faptul că toți băieții s-au străduit foarte mult. Diferența dintre noi s-a redus la 18 sutimi. Odată era de 3 secunde, apoi 1,5, apoi 80 de sutimi, iar acum 18 sutimi. Dar ce va fi anul viitor vom vedea.

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(n.r. Despre David Popovici) Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem. Dar dacă nu trecem la activitatea noastră, atunci ne înțelegem foarte bine, adică comunicăm destul de mult, ne împărtășim diverse noutăți. Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit”, a spus inițial Egor Kornev.

Egor Kornev l-a invitat pe David Popovici în Rusia

Ulterior, a dezvăluit că a discutat cu și despre pasiunea lor comună din afara bazinului de înot, respectiv mașinile rapide. Astfel, rusul chiar l-a invitat pe român să îi facă o vizită în țara sa pentru a trăi împreună „experiențe tari” din acest punct de vedere: „(n.r. Dacă i-a spus despre mașina lui Mercedes) Da, da, i-am spus că deja am unul și ce alt model îmi doresc. El zice: «Ce tare, eu am un Porsche». Zice: «Am, da, un Mercedes decapotabil și un Porsche”. Eu îi zic: Ce tare. Eu o să-mi cumpăr un Speed 63 (n.r. Mercedes AMG 63).

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I-am spus: «Vino în Rusia». I-am zis: „Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic». I-am zis: «O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună». I-am zis: «Și arată-mi ce înseamnă să conduci cu adevărat». Păi, cam asta e. A fost drăguț, ne-am distrat împreună, am râs. E un tip de treabă, un adevărat entuziast. Ei bine, într-o oarecare măsură, și eu sunt așa. De aceea am râs așa de mult cu el. Asta e, bine, super, amuzant”.

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Ce i-a spus Egor Kornev lui David Popovici despre soția sa

Nu în ultimul rând, a dezvăluit că a vorbit cu David Popovici și despre alte aspecte personale ale vieților lor: „Eu îi trimiteam Ulyanei un mesaj. Îi zic: «Salut-o pe soția mea». El zice: «Adică, soția?» Eu îi zic: «Păi, da, adică, wife pentru tine, da, soția, sunt căsătorit»”. El zice: «Da?» Eu îi zic: „Păi, da, suntem împreună de vreo 6 ani. Era timpul», iar el zice: «O, și eu sunt cu prietena mea, Taisia, de 6 ani».