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Starul Barcelonei, Lamine Yamal, a ratat penalty cu Villarreal, dar are parte de multă susținere de la cei dragi. Iubita fotbalistului spaniol, Ines Garcia, a recurs la o postare prin care i-a transmis că îi este aproape.

Lamine Yamal, susține incredibilă de la iubita sa, Ines Garcia

Lamine Yamal (19 ani) și Ines Garcia (21 ani) formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea sportului. Campionul mondial nu ratează nicio ocazie în a se afișa cu partenera de viață, care îl susține necondiționat. Influencerița de fotbal a Spaniei.

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Tânăra îi poartă noroc de cele mai multe ori atacantului de care este îndrăgostită lulea, Atunci când nu doarme sub același acoperiș cu sportivul are un . Obișnuiește să folosească parfumul preferat al fotbalistului pe perna pe care doarme noaptea. Astfel, îl simte mai aproape de ea.

În plus, când nu reușește să ajungă pe stadion urmărește meciurile de acasă. Din fața televizorului transmite de fiecare dată mesaje de încurajare și susținere. La partida dintre Barcelona și Villarreal nu a putut ajunge, dar a urmărit fiecare secvență. Șatena a văzut și momentul în care jucătorul a ratat penalty.

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„Azi te văd de acasă, iubire”, este mesajul pe care iubita lui Lamine Yamal l-a lăsat în mediul online. Comentariul său de îmbărbătare a fost distribuit împreună cu o imagine cu meciul din data de 22 noiembrie. Ines Garcia a dat, prin urmare, de înțeles că locuiește în aceeași casă cu atacantul spaniol. Mai mult, în poza surprinsă apar mai multe vaze cu flori proaspete, dar și o priveliște superbă. Fereastra larg deschisă scoate la iveală un peisaj verde, ceea ce înseamnă că cei doi stau la bloc, nicidecum la o casă pe pământ. Influencerița și campionul mondial demonstrează că sunt apropiați și prin faptul că au adoptat doi câini. Animalele lor de companie au primit deja nume și apar adesea în imaginile de pe rețelele de socializare.

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Ines Garcia și Lamine Yamal, declarații de dragoste

Ines Garcia se pare că l-a cucerit pe Lamine Yamal. Spaniolul nu ratează nicio fotografie a partenerei de viață și scrie mesaje de fiecare dată în secțiunea de comentarii. Toată lumea a văzut declarațiile de dragoste pe care cei doi și le lasă unul altuia, semn că nu se sfiesc să-și împărtășească sentimentele în văzul tuturor. Ce-i drept, de-a lungul timpului au existat numeroase momente de tandrețe, chiar și pe terenul de fotbal. La finala Cupei Mondiale 2026 creatoarea de conținut i-a fost alături și nu s-a dezlipit nicio secundă de jucătorul de fotbal. Ulterior, s-a pozat cu trofeul și au făcut furori cu povestea lor de dragoste.

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Jucătorul o numește pe influenceriță „iubirea mea”, în timp ce vedeta îi laudă constant calitățile. „Mica mea soție” sau „frumoasa mea”, sunt alte complimente speciale lăsate de Lamine Yamal pentru partenera de viață. De asemenea, atacantul o mai alintă „prințesă”, încă o dovadă în plus că relația lor decurge foarte bine.