Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Rică Răducanu înainte de a muri: “Mă duc, Rică, mă duc…”

Rică Răducanu şi-a adus aminte de ultima discuţie pe care a avut-o cu Mircea Lucescu. Legendarul portar al Rapidului i-a transmis selecţionerului să nu preia naţionala României.
Marian Popovici
13.05.2026 | 11:15
Rică Răducanu a împlinit 80 de ani şi este unul dintre puţinii supravieţuitori ai generaţiei naţionalei României din 1970, care a evoluat la Campionatul Mondial din Mexic. Legendarul portar al Rapidului a dezvăluit că spre deosebire de alte aniversări, la aceasta este singur.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Rică Răducanu a dezvăluit ultima discuţie pe care a avut-o cu Mircea Lucescu, înainte ca „Il Luce” să preia funcţia de selecţioner al României. Fostul mare portar i-a transmis să nu accepte funcţia, pentru că lotul este subţire şi şansele de reuşită sunt foarte mici:

Nu e marfă, aşa i-am zis lui Mircea Lucescu înainte de a muri: ‘Bă, nu te mai duce la naţională!’. El mi-a zis: ‘Mă duc, Rică, mă duc, că poate iese ceva’. N-ai de unde, mă! A zis că merge, celor de la Federaţie le convenea. A mers fără niciun ban, era vorba să meargă şi m-a chemat şi pe mine să merg pe acolo: ‘Mă duc, Rică, iar dacă ne calificăm o să îmi dea şi mie ceva. Poate iese bine’. Nu s-a dus pe contract, că acceptă doar dacă i se dă nu ştiu cât”, a spus Răducanu.

Au mai rămas în viaţă doar şase jucători din Generaţia României din 1970

Mircea Lucescu a fost căpitanul echipei naţionale din 1970, care a evoluat la Campionatul Mondial din Mexic. „Il Luce” s-a stins pe data de 7 aprilie 2026 la Spitalul Universitar din Bucureşti. Au mai rămas în viaţă doar şase jucători din echipa României din 1970: Rică Răducanu, Cornel Dinu, Radu Nunweiller, Emerich Dembrovschi, Ion Dumitru și Marin Tufan.

„Il Luce” a stat pe bancă ultima dată pe banca de 26 martie la meciul de baraj dintre Turcia şi România, de pe Beşiktaş Park, scor 0-1. Câteva zile mai târziu i s-a făcut rău, chiar înainte de plecarea la Bratislava şi a fost internat în spital. S-a stins din viaţă pe data de 7 aprilie, la doar 12 zile după meciul de la Istanbul.

  • 80 de ani a trăit Mircea Lucescu
  • 61 de selecţii a avut Rică Răducanu în naţionala României

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
