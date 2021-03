Răzvan Simion s-a bucurat foarte mult că bunul lui prieten și coleg de platou, Dani Oțil, va deveni tată, așa că i-a transmis un mesaj amuzant, în stilul său caracteristic, dar și emoționant, în același timp. Prezentatorii matinalului de la Antena 1 au adus zâmbetul pe buzele telespectatorilor.

Seara trecută, Dani Oțil a făcut marele anunț pe contul de Instagram prin intermediul unui mesaj plin de umor. Prezentatorul a postat și prima fotografie cu burtica de gravidă a iubitei sale, Gabriela Prisăcariu.

Fostul iubit al Lidiei Buble l-a felictat pe colegul său în direct și a făcut o glumă, spunând că îi va lua motoarele și mașinile lui Dani Oțil, care nu va mai avea nevoie de ele după ce se va naște primul său copil.

Ce i-a transmis Răzvan Simion lui Dani Oțil după ce a aflat că va deveni tată. Mesajul inedit al prezentatorului de la Antena 1

„Nu știu cum se zice la români sau în alte părți. Felicitări, să fie într-un ceas bun, bravo, bă! O să avem un ‘nepoțel’. Deja au început împărțelile. Ne împărțim motoarele, mașinile, să vedem care ce ia, că bănuiesc că nu o să mai ai nevoie de ele, Dănuțule. Hai să fim serioși. Am împărțit deja tot de aseară”, i-a transmis Răzvan Simion colegului său, în cadrul emisiunii „’Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

Amuzat, Dani Oțil i-a răspuns imediat prietenului său și l-a asigurat că venirea pe lume a bebelușului nu va schimba cu nimic pasiunea lui pentru mașini și motoare.

„Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse”, a declarat iubitul Gabrielei Prisăcariu.

Ce a spus Dani Oțil despre sexul copilului: „Știm exact ce o să fie”

În cadrul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil a declarat că el și iubita lui știu deja sexul copilului lor, însă vrea să-și țină fanii în suspans și le-a promis că peste o lună le va da și această veste.

„Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a adăugat Dani Oțil.

Seara trecută, Dani Oțil i-a emoționat pe internauți cu mesajul său, anunțându-i că el și frumoasa Gabriela Prisăcariu vor avea un copil. Judecând după imaginea postată pe Instagram, sarcina cunoscutului model este destul de avansată.

Într-un stil plin de umor, Dani Oțil s-a fotografiat cu pisica în brațe, în timp ce iubita lui îl privea amuzată, alături de o descriere pe măsură:

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă și bebelușii insule… Pentru toți…hai că am glumit…nu pentru voi…Ci pentru noi…O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta și se vor face speculații. Promit să mă refac repede”, a scris Dani Oțil în dreptul fotografiei care a primit aproape 60.000 de like-uri și mii de comentarii.

La rândul ei, Gabriela Prisăcariu a postat un mesaj pe contul ei de Instagram și i-a asigurat pe fani că trupul ei de zeiță își va „reveni” după ce se naște copilul: „Am tot primit mesaje de genul: să te văd dacă după ce faci un copil dacă mai arați așa! Challenge accepted (n.r. provocare acceptată)”, a transmis aceasta.