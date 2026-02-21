Sport

Ce i-a transmis selecționerul Turciei lui Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială. Cum i-a caracterizat Vincenzo Montella pe „tricolori”

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu înainte de semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
Bogdan Mariș
21.02.2026 | 08:15
Vincenzo Montella i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Turcia va întâlni România pe 26 martie în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar selecționerul Vincenzo Montella i-a transmis un mesaj omologului său, Mircea Lucescu, care ar putea să fie înlocuit înainte de partida de la Istanbul din cauza unor probleme de sănătate.

Vincenzo Montella, mesaj pentru Mircea Lucescu înainte de barajul Turcia – România

Vincenzo Montella a prefațat barajul cu România și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu. „Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială. Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult.

Este, de asemenea, un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase în trecut. Sper să fie bine. Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie. Ne vom gândi și la adversar, dar în primul rând, trebuie să ne gândim la ceea ce facem noi.

Ne vom pregăti pentru meci în cel mai bun mod. După cum știți, acestea sunt meciuri cu o singură manșă. Prin urmare, indiferent de situație, vrem să facem tot posibilul și să ne îndreptăm spre obiectivul nostru cu pași încrezători”, a spus tehnicianul italian, conform tele1.com.tr.

Mircea Lucescu ar putea să rateze barajul cu Turcia

Momentan, nu este clar cine va sta pe banca României la semifinala barajului. Mircea Lucescu a revenit recent din Belgia, unde a efectuat o serie de investigații medicale, deoarece se confruntă cu o problemă de sănătate. Preşedintele FRF Răzvan Burleanu a anunțat că o decizie în acest sens se va lua în luna februarie.

Semifinala barajului dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul pe 26 martie, iar în cazul în care se vor impune, „tricolorii” vor avansa în finală, unde ar juca tot în deplasare, contra învingătoarei din disputa Slovacia – Kosovo. Dacă se va califica la turneul final, România va face parte din grupa D, alături de Statele Unite, Australia și Paraguay.

