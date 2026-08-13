Ce i-a transmis Sorana Cîrstea colegei sale, Irina Begu, după ce s-a căsătorit. A folosit un singur cuvânt 

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Irina Begu, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din România, s-a căsătorit cu partenerul de viață. Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a transmis Sorana Cîrstea colegei sale la publicarea imaginilor de la eveniment.

Sorana Cîrstea, mesaj după cununia sportivei Irina Begu

Vara este sezonul ideal pentru nuntă, iar Irina Begu (35 ani) a ales momentul perfect pentru a face pasul cel mare. Victor Crivoi (44 ani), după o relație amoroasă de scurtă durată. Anterior, frumoasa blondină a avut o legătură sentimentală care a durat 9 ani.

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S-a iubit cu Răzvan Stănescu care făcea parte din echipa sa, în calitate de preparator fizic. După ce a început să fie foarte discretă. Acesta este unul dintre motivele pentru care a luat pe toată lumea prin surprindere cu decizia de a se mărita. Bărbatul cu care este acum a cucerit-o pe deplin pe jucătoarea de tenis din București. El este nimeni altul decât antrenorul său.

În trecut, acesta a practicat tenis de performanță, atingând locul 75 în ierarhia ATP. Frumoasa blondină și alesul inimii sale s-au prezentat la starea civilă sâmbătă, 8 august. Cei doi au semnat actele de cununie într-un cadru destul de restrâns. Au avut alături familia și câteva persoane apropiate în ziua cea mare. Cu toate acestea, cuplul a primit numeroase urări și complimente pe rețelele de socializare.

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Sorana Cîrstea (36 ani) este una dintre tenismenele care a reacționat când a văzut fotografiile de la eveniment. Cunoscuta sportivă originară din Târgoviște a fost prima vedetă care i-a scris public. Postarea din social media a atras imediat atenția asupra sa pentru că sportiva a apelat la un singur cuvânt, dar de mare efect. „Felicitări”, a scris românca care este clasată în momentul de față pe locul 18 WTA.

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De asemenea, a folosit trei inimioare roșii care simbolizează dragostea pe care și-o poartă cei doi îndrăgostiți. Irina Begu a primit comentarii și de la alte sportive de renume, printre care se află Jaqueline Cristian, Raluca Olaru și Gabriela Ruse. Mai mult decât atât, a fost felicitată inclusiv de jucătoare internaționale. Caroline Garcia și Nadia Podoroska sunt doar două exemple în acest sens.

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Irina Begu, o jucătoare implicată în tot ce face

Irina Begu a discutat de-a lungul anilor în cei mai frumoși termeni despre actualul partener. După succesul obținut în anul 2022 în cadrul turneului de la București jucătoarea i-a mulțumit public lui Victor Crivoi pentru contribuția avută în pregătirea sa. Tot atunci a subliniat că este o persoană cu picioarele pe pământ.

A transmis că-i place stabilitatea, dovadă că nu este adepta schimbărilor radicale și bruște. Fiecare decizie din viața atât personală, cât și profesională este analizată minuțios. Adoră să aibă o siguranță, nicidecum să aibă suișuri și coborâșuri. Din păcate, cariera sa nu a fost una tocmai lină din cauza accidentărilor de care a avut parte.