Sport

Ce i-a transmis Sorana Cîrstea colegei sale, Irina Begu, după ce s-a căsătorit. A folosit un singur cuvânt 

Mesajul pe care Sorana Cîrstea i l-a lăsat jucătoarei Irina Begu imediat ce s-a aflat că a semnat actele de cununie. Tenismena a apelat la o urare frumoasă.
Alexa Serdan
13.08.2026 | 13:37
Ce ia transmis Sorana Cirstea colegei sale Irina Begu dupa ce sa casatorit A folosit un singur cuvant
SPECIAL FANATIK
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după cununia Irinei Begu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Irina Begu, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din România, s-a căsătorit cu partenerul de viață. Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a transmis Sorana Cîrstea colegei sale la publicarea imaginilor de la eveniment.

Sorana Cîrstea, mesaj după cununia sportivei Irina Begu

Vara este sezonul ideal pentru nuntă, iar Irina Begu (35 ani) a ales momentul perfect pentru a face pasul cel mare. Sportiva s-a căsătorit în mare secret cu alesul inimii sale, Victor Crivoi (44 ani), după o relație amoroasă de scurtă durată. Anterior, frumoasa blondină a avut o legătură sentimentală care a durat 9 ani.

ADVERTISEMENT

S-a iubit cu Răzvan Stănescu care făcea parte din echipa sa, în calitate de preparator fizic. După ce și-a lăsat iubitul pentru antrenor a început să fie foarte discretă. Acesta este unul dintre motivele pentru care a luat pe toată lumea prin surprindere cu decizia de a se mărita. Bărbatul cu care este acum a cucerit-o pe deplin pe jucătoarea de tenis din București. El este nimeni altul decât antrenorul său.

În trecut, acesta a practicat tenis de performanță, atingând locul 75 în ierarhia ATP. Frumoasa blondină și alesul inimii sale s-au prezentat la starea civilă sâmbătă, 8 august. Cei doi au semnat actele de cununie într-un cadru destul de restrâns. Au avut alături familia și câteva persoane apropiate în ziua cea mare. Cu toate acestea, cuplul a primit numeroase urări și complimente pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat...
Digi24.ro
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare

Sorana Cîrstea (36 ani) este una dintre tenismenele care a reacționat când a văzut fotografiile de la eveniment. Cunoscuta sportivă originară din Târgoviște a fost prima vedetă care i-a scris public. Postarea din social media a atras imediat atenția asupra sa pentru că sportiva a apelat la un singur cuvânt, dar de mare efect. „Felicitări”, a scris românca care este clasată în momentul de față pe locul 18 WTA.

ADVERTISEMENT
FOTO Cum arată ACUM miliardarul român care s-a căsătorit la 72 de ani...
Digisport.ro
FOTO Cum arată ACUM miliardarul român care s-a căsătorit la 72 de ani și l-a făcut pe Gigi Becali să râdă

De asemenea, a folosit trei inimioare roșii care simbolizează dragostea pe care și-o poartă cei doi îndrăgostiți. Irina Begu a primit comentarii și de la alte sportive de renume, printre care se află Jaqueline Cristian, Raluca Olaru și Gabriela Ruse. Mai mult decât atât, a fost felicitată inclusiv de jucătoare internaționale. Caroline Garcia și Nadia Podoroska sunt doar două exemple în acest sens.

ADVERTISEMENT

Irina Begu, o jucătoare implicată în tot ce face

Irina Begu a discutat de-a lungul anilor în cei mai frumoși termeni despre actualul partener. După succesul obținut în anul 2022 în cadrul turneului de la București jucătoarea i-a mulțumit public lui Victor Crivoi pentru contribuția avută în pregătirea sa. Tot atunci a subliniat că este o persoană cu picioarele pe pământ.

A transmis că-i place stabilitatea, dovadă că nu este adepta schimbărilor radicale și bruște. Fiecare decizie din viața atât personală, cât și profesională este analizată minuțios. Adoră să aibă o siguranță, nicidecum să aibă suișuri și coborâșuri. Din păcate, cariera sa nu a fost una tocmai lină din cauza accidentărilor de care a avut parte.

ADVERTISEMENT
„Craiova e calificată. Chiar în Europa League”. Verdictul pe care oltenii nu se...
Fanatik
„Craiova e calificată. Chiar în Europa League”. Verdictul pe care oltenii nu se așteptau să-l audă de la FCSB!
L’Equipe i-a dedicat o pagină lui David: „Veni, Vidi, Popovici!” Ce au scris...
Fanatik
L’Equipe i-a dedicat o pagină lui David: „Veni, Vidi, Popovici!” Ce au scris francezii după aurul la 100 metri liber
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la...
Fanatik
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Scandalos: Becali nu e singurul! Fostul campion al României a numit alți 4...
iamsport.ro
Scandalos: Becali nu e singurul! Fostul campion al României a numit alți 4 finanțatori din SuperLiga care se bagă peste antrenor: 'Știu 100%! Nu era așa înainte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!