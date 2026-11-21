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Un moment uluitor s-a petrecut înainte de pauză la partida CFR Cluj – Oțelul 3-2. Istvan Kovacs (42 de ani) i-a arătat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat pe Miguel Silva (30 de ani) după o discuție pe teren între cei doi.

Motivul pentru care Miguel Silva a fost eliminat de Istvan Kovacs

În finalul primei reprize a întâlnirii din Gruia, la un duel între Nuno Pedro și Stefan Drazic, iar Andrei Cordea a marcat pentru 2-1. Gălățenii au fost nemulțumiți de decizia arbitrului, iar Miguel Silva a protestat și după ce s-a executat lovitura de la 11 metri. ”Centralul” a considerat că acesta a întrecut limita și i-a dat galben. Cum era al doilea, portughezul a fost eliminat.

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Imediat după , directorul sportiv al Oțelului, Cristian Sîrghi, a explicat că Miguel Silva nu a sărit calul în discuția cu Istvan Kovacs și l-a acuzat pe ”central” că are o altă manieră de arbitraj față de jocurile internaționale.

”Pot doar să vorbesc de al doilea galben. L-am întrebat pe Miguel Silva dacă nu au fost și alte cuvinte și mi-a spus că i-a zis: ‘It’s no penalty! Don’t be a bad guy!’. Apoi a întrebat: ‘Bad guy?’ și a arătat al doilea galben. Asta a fost toată discuția.

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Mi se pare că se arbitrează cu două măsuri diferite. El este un arbitru foarte bun în Europa, ultimul meci a fost fără greșeală. În campionat, faulturile sunt mult mai ușor date. Atât de multe galbene… Nu mai ai ce să faci, istoria este deja scrisă, rămâne un meci negru, s-au dat 13 galbene, două roșii. Comisia și cei abilitați trebuie să observe și randamentul arbitrilor. Unii arbitri nu înțeleg că un meci ca ăsta poate să cântărească foarte greu”, a declarat Sîrghi, la flash interviu.

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Rui Duarte, 18 secunde în care l-a făcut praf pe Istvan Kovacs

La rândul său, antrenorul Oțelului, Rui Duarte, a fost extrem de supărat la finalul meciului din Gruia și, deși nu i-a pronunțat numele lui Istvan Kovacs, este clar că întreaga sa furie era îndreptată către arbitrul de centru.

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Tehnicianul portughez a stat doar 18 secunde la flash interviu și a fost extrem de acid. ”Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, este incredibil. Mulțumim lui Dumnezeu că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat”, a spus Rui Duarte.

O reacție similară a avut și Paul Iacob, căpitanul formației gălățene, care s-a prezentat la interviu după joc, dar a refuzat să comenteze în vreun fel ce s-a întâmplat și a plecat la scurt timp. ”Bună seara! Am venit să vorbesc în seara asta din obligație, nu suntem respectați. O seară bună!”, a afirmat el.