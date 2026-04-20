Ce i-a zis Mircea Lucescu lui Gică Hagi cu puțin timp înainte să moară. Noul selecționer s-a schimbat la față și a dezvăluit totul

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
20.04.2026 | 14:16
Mircea Lucescu, un adevărat exemplu pentru Gică Hagi. Noul selecționer al României, emoționat la conferința de presă
Gică Hagi este succesorul lui Mircea Lucescu la echipa națională. „Regele” a fost prezentat de Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă. Antrenorul a ținut să îi aducă un omagiu lui „Il Luce”, pe care l-a considerat un adevărat profesor.

Luni, pe 20 aprilie, Gică Hagi a fost prezentat în funcția de selecționer al naționalei României. Acesta a fost ales drept succesor pentru Mircea Lucescu, marele antrenor care, din păcate, s-a stins din viață la 80 de ani, la doar câteva zile după meciul de baraj pentru Cupa Mondială, pierdut de „tricolori” în fața Turciei.

Gică Hagi a dezvăluit, la prezentarea ca selecționer, ce i-a transmis Mircea Lucescu în ultima discuție avută înainte de dispariția acestuia. Noul selecționer al României a precizat că „Il Luce” a fost cel care l-a dorit la prima reprezentativă și și-a dat girul pentru numirea sa. Vizibil emoționat, Hagi a subliniat că va ține cont de sfaturile primite de la mentorul său în mandatul de la echipa națională.

Relația dintre cei doi a fost una apropiată, construită în timp, încă din perioada în care Lucescu l-a promovat pe Hagi la echipa națională. Actualul selecționer l-a descris pe „Il Luce” drept un adevărat profesor, de la care a învățat enorm în timpul carierei.

„M-a dorit. Nu v-a declarat, nu v-a spus. E profesorul meu, omul care m-a inspirat în multe dintre lucrurile pe care le fac acum, pentru că el, în primul rând, a avut curaj. A fost un om cu un curaj enorm. Nu cred că, la 17 ani, să iei un puști care avea 5 meciuri în Divizia A la echipa națională, să nu mai joace nicio secundă la U21 și să fie permanent acolo… El m-a inspirat, el mi-a dat totul: încredere. Sunt lucruri de la care cred eu că am învățat mult și pe care trebuie să le fac acum.

Trebuie să le fac și eu, pentru că, din punctul meu de vedere, am avut… Norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni la cluburi, i-am avut pe toți cei mai buni antrenori din România, am avut antrenori afară fabuloși, extraordinari, deci n-are cum să nu iasă ceva bun din toată asta. Sper să am succese, asta îmi doresc. Eu și echipa avem obligația să facem lumea fericită”, a declarat Gică Hagi.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
