Ce i-au spus soţia şi fiica lui Daniel Băluţă când au aflat că va candida la Primăria Capitalei. „A generat o stare foarte interesantă”

Daniel Băluţă este consilier local din 2012, iar de zece ani este primar al Sectorului 4. Munca în administraţia publică i-a lăsat mai puţin timp pentru familie, după cum a recunoscut el la FANATIK EXCLUSIV.

„De fiecare dată când vorbim despre oamenii dragi şi despre renunţări e normal să apară emoţii”

Anunţul candidaturii lui Daniel Băluţă pentru funcţia de primar general al Capitalei a pus familia acestuia în faţa unei noi perspective: şi mai puţin timp petrecut acasă de capul familiei, în detrimentul serviciului. Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe edilul Sectorului 4 care a fost reacţia soţiei şi a fiicei sale când le-a spus că intenţionează să candideze la alegerile din 7 decembrie.

„A generat o stare foarte interesantă. Mi-au spus amândouă: ‘Ştim că o să ai şi mai puţin timp, suntem alături de tine şi suntem convinse că o să faci lucruri şi mai bune pentru oameni’. Despre asta este vorba”, a răspuns Daniel Băluţă la FANATIK EXCLUSIV.

Emoţia din galsul edilului a fost sesizată de moderatorul emisiunii, iar : „De fiecare dată când vorbim despre oamenii dragi şi despre renunţări e normal să apară emoţii”.

Daniel Băluţă: „Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine”

de care se bucură din partea familiei în această luptă electorală. „Toată familia face un sacrificiu uriaş. Mi-au spus, ştim că timpul pentru noi va fi mai mic, dar dacă tu crezi că poţi face lucruri mai bune pentru oameni, tu alegi. Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine”, a mai spus Daniel Băluţă.

În continuare, acesta a vorbit despre cum sacrificarea timpului petrecut cu familia este compensată de binele făcut societăţii. „Este o pierdere pe care am înregistrat-o din acest punct de vedere, dar am o soţie extrem de înţelegătoare şi înţeleaptă. Fiecare dintre noi ne dorim să facem lucruri pentru alţi oameni. Iar în momentul în care obţii rezultate, în momentul în care ele sunt palpabile, toţi cei din familie sunt foarte bucuroşi”, a completat candidatul PSD la Primăria Capitalei.