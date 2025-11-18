News

Ce i-au spus soţia şi fiica lui Daniel Băluţă când au aflat că va candida la Primăria Capitalei. „A generat o stare foarte interesantă”

Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre echilibrul dintre viaţa de familie şi cea de primar, recunoscând că a trebuit să sacrifice din timpul petrecut cu fiica şi soţia.
Daniel Spătaru
18.11.2025 | 13:44
Ce iau spus sotia si fiica lui Daniel Baluta cand au aflat ca va candida la Primaria Capitalei A generat o stare foarte interesanta
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Băluţă, alături de soţia şi fiica sa Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă este consilier local din 2012, iar de zece ani este primar al Sectorului 4. Munca în administraţia publică i-a lăsat mai puţin timp pentru familie, după cum a recunoscut el la FANATIK EXCLUSIV.

„De fiecare dată când vorbim despre oamenii dragi şi despre renunţări e normal să apară emoţii”

Anunţul candidaturii lui Daniel Băluţă pentru funcţia de primar general al Capitalei a pus familia acestuia în faţa unei noi perspective: şi mai puţin timp petrecut acasă de capul familiei, în detrimentul serviciului. Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe edilul Sectorului 4 care a fost reacţia soţiei şi a fiicei sale când le-a spus că intenţionează să candideze la alegerile din 7 decembrie.

ADVERTISEMENT

„A generat o stare foarte interesantă. Mi-au spus amândouă: ‘Ştim că o să ai şi mai puţin timp, suntem alături de tine şi suntem convinse că o să faci lucruri şi mai bune pentru oameni’. Despre asta este vorba”, a răspuns Daniel Băluţă la FANATIK EXCLUSIV.

Emoţia din galsul edilului a fost sesizată de moderatorul emisiunii, iar Băluţă a mărturisit: „De fiecare dată când vorbim despre oamenii dragi şi despre renunţări e normal să apară emoţii”.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Daniel Băluţă: „Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine”

Daniel Băluţă a subliniat şi sprijinul de care se bucură din partea familiei în această luptă electorală. „Toată familia face un sacrificiu uriaş. Mi-au spus, ştim că timpul pentru noi va fi mai mic, dar dacă tu crezi că poţi face lucruri mai bune pentru oameni, tu alegi. Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine”, a mai spus Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus
Digisport.ro
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles

În continuare, acesta a vorbit despre cum sacrificarea timpului petrecut cu familia este compensată de binele făcut societăţii. „Este o pierdere pe care am înregistrat-o din acest punct de vedere, dar am o soţie extrem de înţelegătoare şi înţeleaptă. Fiecare dintre noi ne dorim să facem lucruri pentru alţi oameni. Iar în momentul în care obţii rezultate, în momentul în care ele sunt palpabile, toţi cei din familie sunt foarte bucuroşi”, a completat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Ce i-au spus soţia şi fiica lui Daniel Băluţă când au aflat că va candida la Primăria Capitalei. "A generat o stare foarte interesantă"

„Simion nu este foarte fericit”. Care sunt șansele ca Anca Alexandrescu să ajungă...
Fanatik
„Simion nu este foarte fericit”. Care sunt șansele ca Anca Alexandrescu să ajungă noul lider al mișcării suveraniste din România
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la...
Fanatik
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
City Insurance a plătit ”consultanță strategică” unui fost consilier al lui Donald Trump,...
Fanatik
City Insurance a plătit ”consultanță strategică” unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a achitat compania falimentară
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală,...
gsp.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
I-a lăsat
Digisport.ro
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
gsp.ro
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!