Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”

Marius Șumudică dezvăluie ce i-au transmis turcii înainte de barajul cu România pentru Campionatul Mondial. În opinia tehnicianului, Mircea Lucescu merită o statuie poleită dacă se califică.
Adrian Baciu
26.03.2026 | 13:30
Ce iau transmis turcii lui Marius Sumudica Dacai bate Mircea Lucescu sai facem statuie si so poleim sin aur
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, despre pulsul din Turcia înainte de meciul cu România.
ADVERTISEMENT

Optimismul în aceste momente în Turcia, cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu România din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, este unul uriaș. Marius Șumudică vorbește despre ceea ce se vorbește în această țară despre generația de jucători pe care îi antrenează italianul Vincenzo Montella.

Ce se vorbește în Turcia înainte de barajul contra României

Turcia – România de joi, 26 martie, este un meci care poate ține aprinsă flacără speranței pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, 80 de ani. Dacă trec de gazdele din Istanbul, Drăgușin, Man, Ianis Hagi & co. vor juca contra Slovacia/Kosovo cu calificarea pe masă la un Mondial. Amintim că ultima prezență a României la o ediție a Campionatului Mondial datează tocmai din 1998. Atunci, elevii lui Anghel Iordănescu s-au oprit în optimi, eliminați fiind de Croația, scor 0-1.

ADVERTISEMENT

Tricolorii au un duel infernal la Istanbul. Marius Șumudică, 55 de ani, un antrenor familiar cu tot ceea ce înseamnă fotbalul turc, a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, cum este atmosfera în aceste zile în Turcia. Pulsul fanilor este unul la cote maxime. În plus, optimismul că echipa lui Montella va ajunge la Mondiale este unul uriaș.

Șumi spune că, din câte a vorbit cu turcii, aceștia se consideră clar favoriți cu România. Adversarii noștri de joi spun că generația pe care o pregătește Vincenzo Montella (51 de ani) este una dintre cele mai bune din istoria acestei țări. Amintim că italianul are un lot de peste 450 de milioane de euro, cu jucători de la Real Madrid, Juventus sau Inter Milano.

ADVERTISEMENT
”(n.r. Turcii ce spun? Se consideră favoriți clar?) Da, da, da. Spun că au cea mai bună generație. Și eu cred că este una dintre cele mai bune generații în momentul de față a Turciei. Cred că au șanse mari de a ajunge la Campionatul Mondial, unde vor face o figură extrem de frumoasă. Este o echipă completă și sunt mulți jucători care au rămas în afara lotului și care au rămas pe bancă. Ei oricând se pot ridica la nivelul celor care joacă”, spune Șumudică.

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”

În aceste condiții, în care Turcia, cu o generație de excepție, care are mulți jucători de peste 20-30 de milioane de euro, doi fiind chiar de 75 și de 90 de milioane, Kenan Yildiz (Juventus) și Arda Guler (Real Madrid), pleacă clar favorită, moderatorul Horia Ivanovici a concluzionat faptul că: ”Dacă străbunul Lucescu îi bate pe turci, să-i facem statuie”.

ADVERTISEMENT

Imediat, Marius Șumudică a venit cu o completare și a spus că: ”Oricum trebuie să îi facă o statuie lui Mircea Lucescu. Dar să i-o poleim. Să aducem aurul din Turcia și să poleim statuia”, a spus tehnicianul, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik.
Parteneri
