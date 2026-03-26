Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”

Optimismul în aceste momente în Turcia, cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu România din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, este unul uriaș. Marius Șumudică vorbește despre ceea ce se vorbește în această țară despre generația de jucători pe care îi antrenează italianul Vincenzo Montella.

Ce se vorbește în Turcia înainte de barajul contra României

Turcia – România de joi, 26 martie, este un meci care poate ține aprinsă flacără speranței pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, 80 de ani. Dacă trec de gazdele din Istanbul, Drăgușin, Man, Ianis Hagi & co. vor juca contra Slovacia/Kosovo cu calificarea pe masă la un Mondial. Amintim că ultima prezență a României la o ediție a Campionatului Mondial datează tocmai din 1998. Atunci, elevii lui Anghel Iordănescu s-au oprit în optimi, eliminați fiind de Croația, scor 0-1.

Tricolorii au un duel infernal la Istanbul. Marius Șumudică, 55 de ani, un antrenor familiar cu tot ceea ce înseamnă fotbalul turc, a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, cum este . Pulsul fanilor este unul la cote maxime. În plus, optimismul că echipa lui Montella va ajunge la Mondiale este unul uriaș.

Șumi spune că, din câte a vorbit cu turcii, aceștia se consideră clar favoriți cu România. Adversarii noștri de joi spun că generația pe care o pregătește Vincenzo Montella (51 de ani) este una dintre cele mai bune din istoria acestei țări. Amintim că italianul are un lot de peste 450 de milioane de euro, cu jucători de la Real Madrid, Juventus sau Inter Milano.

”(n.r. Turcii ce spun? Se consideră favoriți clar?) Da, da, da. Spun că au cea mai bună generație. Și eu cred că este una dintre cele mai bune generații în momentul de față a Turciei. Cred că au șanse mari de a ajunge la Campionatul Mondial, unde vor face o figură extrem de frumoasă. Este o echipă completă și sunt mulți jucători care au rămas în afara lotului și care au rămas pe bancă. Ei oricând se pot ridica la nivelul celor care joacă”, spune Șumudică.

Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”

"Dacă străbunul Lucescu îi bate pe turci, să-i facem statuie"

Imediat, Marius Șumudică a venit cu o completare și a spus că: ”Oricum trebuie să îi facă o statuie lui Mircea Lucescu. Dar să i-o poleim. Să aducem aurul din Turcia și să poleim statuia”, a spus tehnicianul, la FANATIK SUPERLIGA.