Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv

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Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Universității Craiova și un jucător de la care oltenii au așteptări uriașe. S-a vorbit în repetate rânduri despre un transfer în vestul Europei, care însă nu s-a mai concretizat. Adrian Ilie și Marcel Pușcaș consideră că mijlocașul mai are multe lucruri de îmbunătățit pentru a putea face pasul la o echipă de top.

De ce nu a prins Ștefan Baiaram transferul în Vest! Marcel Pușcaș știe ce îi lipsește atacantului

Baiaram are calități evidente și poate face diferența prin viteză și tehnică, însă constanța rămâne una dintre marile sale probleme. Este un fotbalist care cochetează cu echipa națională, iar oltenii speră să reușească să îl vândă pentru câteva milioane de euro. A existat interes din partea unor formații din vestul Europei,

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Subiectul a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA, unde Adrian Ilie și Marcel Pușcaș au vorbit despre situația fotbalistului din Bănie. Discuția a pornit și de la parcursul european al Universității Craiova. Adrian Ilie a criticat modul în care oltenii au abordat dubla cu Levski Sofia și consideră că formația bulgară putea fi învinsă.

Marcel Pușcaș nu vede în acest moment un jucător din lotul oltenilor care să poată fi vândut pentru o sumă mult mai mare de trei milioane de euro. Baiaram are potențial, însă, în opinia sa, trebuie să își îmbunătățească în special viteza de gândire și evoluțiile din partidele cu miză.

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„Spune-mi și mie ce jucător poți vinde de la Craiova la ora asta cu mai mult de trei milioane de euro. Pe care dintre jucătorii de la Craiova îi vezi în vestul Europei? Nu în Top 5, ci în Belgia, Portugalia sau Elveția.

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Baiaram are fluctuații. Este emotiv, din punctul meu de vedere. Are probleme în meciurile cu miză. Spune-mi un meci cu miză pe care l-a decis. S-a zis că pleacă pe cinci milioane. Eu zic că are o viteză de gândire mai scăzută față de marii fotbaliști. Uită-te câte faze ia pe cont propriu. Are viteză. Stă prea mult cu capul în pământ. Nu se uită să dea o pasă pe diagonală. Asta pornește de la creier”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

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Adi Ilie crede că Universitatea Craiova putea trece de Levski

Adrian Ilie consideră că Universitatea Craiova a abordat greșit și că oltenii au avut în față un adversar pe care îl puteau elimina. Fostul mare atacant al naționalei a vorbit apoi despre Baiaram și a punctat principala problemă pe care o vede în jocul acestuia: lipsa constanței.

„A greșit total începutul de meci cu Levski. Era o echipă de bătut. I-a fost teamă de meci lui Coelho. Craiova putea să le dea 3-0 bulgarilor. Baiaram are fluctuații. Este un jucător talentat, are calitate. Îi lipsește ceva. Trebuie să fie mai bun. Nu știu dacă ar face față într-un campionat mai tare”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.