Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ce i-or fi trebuit două echipe lui Dan Șucu?”. Adrian Mutu, mesaj pentru patronul de la Rapid și Genoa după „pățania” din weekend

Weekend trist pentru Dan Șucu după ce Genoa și Rapid au pierdut meciurile din campionat. Adrian Mutu, reacție virală în direct.
Mihai Dragomir
24.09.2025 | 22:02
Adi Mutu, reacție genială după ce echipele lui Dan Șucu au pierdut. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dan Șucu, patronul celor de la Genoa și Rapid, a avut un weekend dezamăgitor. Genoa a pierdut la ultima fază cu Bologna, în Serie A, iar Rapid a cedat acasă cu Hermannstadt, în etapa a 10-a din SuperLiga. Cum a reacționat Adi Mutu, fostul antrenor al giuleștenilor.

Adrian Mutu, reacție virală după ce echipele lui Dan Șucu au pierdut în weekend

Genoa a suferit a doua înfrângere din acest sezon de Serie A. „Grifonii” au condus în deplasare cu Bologna, dar s-au văzut egalați și învinși chiar la ultima fază din prelungiri, în urma unui penalty transformat cu succes de gazde.

Rapid, formație care rămăsese singura neînvinsă în SuperLiga după eșecul anterior suferit de liderul Universitatea Craiova, a condus de asemenea Hermannstadt, dar sibienii au egalat și câștigat ulterior tot pe final. Adrian Mutu a avut o reacție virală când a văzut deznodământul ambelor echipe conduse de Dan Șucu.

„Ce i-o fi trebuit două echipe lui Dan Șucu? Măcar pierzi cu una, așa cu două e dublă durerea. Îi trebuie două săptămâni să se liniștească acum sau măcar până la următorul meci al ambelor echipe”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Costel Gâlcă, nedumerit după Rapid – Hermannstadt 1-2

Costel Gâlcă a fost extrem de frustrat la flash-interviul după meciul pierdut acasă cu Hermannstadt. Antrenorul giuleștenilor nu și-a putut explica felul în care elevii săi s-au prezentat la acest meci, deși le-a atras atenția, mai ales la pauză.

„Este foarte grav pentru că prima repriză nu am jucat nimic. Nu am jucat ce am antrenat prima repriză. Nimic, nimic. Am pierdut din start 45 de minute. Azi nu îmi explic.

Nu poți să pui niște imagini la pauză, iar apoi să nu reacționezi. Bănuiesc că nu eram lucizi. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu am stat bine pe construcție”, a spus Costel Gâlcă, printre altele, după Rapid – Hermannstadt 1-2.

