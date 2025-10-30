Ce-i pregătesc politicienii lui David Popovici. Surpriză totală pentru campionul olimpic din partea unui parlamentar PSD!

ADVERTISEMENT

David Popovici ar putea fi avea ”propriul” său bazin de înot, asta deoarece un parlamentar propune, într-o inițiativă legislativă, ca bazinul „Lia Manoliu” din Capitală să își schimbe numele.

Surpriză totală pentru David Popovici. Ce i se pregătește în Parlamentul României

Redenumirea bazinului din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” este explicată de Adrian Bara de la PSD, acesta fiind mai mult decât un omagiu adus tânărului medialiat cu aur la înot, care anul acesta a reușit o performanță istorică la Singapore.

Prin redenumirea bazinului, alesul dorește ca sportivii precum înotătorul să fie noile modele ale celor tineri, despre Popovici scriind că este capabil să inspire noile generații prin performanțele sale. Nu doar calitățile sale sportive sunt scoase în evidență de inițiatorul legii, ci și bunul simț de care Popovici dă dovadă în aparițiile sale publice. „În plus, David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare”, notează Bara în expunerea de motive.

Deputatul PSD Adrian Bara vrea renovări la bazin. Ce se întâmplă cu numele atletei Lia Manoliu

Inițiatorul mai spune că redenumirea bazinului ar avea un impact pozitiv asupra imaginii sportului românesc, iar asta ar veni la pachet cu efectuarea unor lucrări de modernizare și reabilitare, „în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării antrenamentelor și competițiilor sportive la nivelul standardelor stabilite de Federația Internațională de Natație (FINA)”.

Ce se întâmplă, însă, cu numele Liei Manoliu dacă acesta va fi înlocuit cu al olimpicului la înot? Atleta nu va fi dată uitării, precizează deputatul PSD: „Desigur, omagierea atletei Lia Manoliu rămâne celebrată în continuare prin păstrarea denumirii întregului complex sportiv, astfel încât istoria sportului românesc să își păstreze echilibrul și respectul față de toate generațiile de performeri. În contextul actual, David Popovici este imaginea unei epoci în sport, una a profesionalismului, a integrității și a excelenței și ar merita pe deplin ca această imagine să fie marcată și în spațiul public, ca o recunoaștere deplină a valorii”.

Ce performanțe notabile a obținut David Popovici

David Popovici este considerat unul dintre cei mai talentați și promițători înotători din generația sa, reușind să ducă numele țării noastre pe cele mai înalte culmi ale performanței. A dat lovitura la nivel internațional în anul 2022, când a devenit și campion european la probele de 100 și 200 de metri liber, la vârsta de 17 ani. Tot în anul 2022, Popovici a stabilit încă un record mondial la 100 de metri liber, cu 46,86 secunde, doborând recordul bifat cu 13 ani în urmă de brazilianul Cesar Cielo.

Pentru felul în care înoată, David Popovici s-a ales cu o poreclă din partea fanilor și a presei: „Rechinul”. Această titulatură descrie felul în care acesta se mișcă în bazin: calm, precis, letal, ca și un rechin care își urmărește prada. Anul ăsta, românul a cucerit o medalie de aur la Singapore, proba 200 metri, și apoi s-a ales cu aur și la cea de 100 metri liber, cu un timp de 46,51 de secunde. Cu victoriile de la Singapore, Popovici a repetat, practic, dubla pe care o realizase anterior.

Înotătorul s-a implicat în campania prezidențială din primăvara acestui an

Sportivul român s-a implicat și în campania electorală prezidențială recentă, îndemnându-i pe cetățeni să meargă la vot. Popovici a sugerat în clipul pe care l-a făcut înaintea turului doi cu cine a votat, pe tabla care era în fundal fiind scrisă o formulă matematică, deci a făcut referire la cunoscut ca matematician.