Ce i s-a întâmplat Danei Rogoz în ziua în care a împlinit 39 de ani: ”Am plâns de mai multe ori”

Ce a pățit Dana Rogoz când a serbat împlinirea celor 39 de ani. Îndrăgita a recunoscut că a lăcrimat destul de des, realizând că ultima perioadă din viața sa a fost una care i-a adus numeroase bucurii, dar și neplăceri.

Vedeta se declară recunoscătoare pentru proiectele pe care le-a bifat până la această vârstă, cât și pentru familia minunată pe care o are alături de regizorul Radu Dragomir. Sunt un cuplu împlinit împreună cu cei doi copii, Vlad și Lia.

„Ziua mea de naștere a fost anul acesta foarte emoționantă. Sau, altfel spus, am plâns de mai multe ori pe parcursul zilei. Mă rog, de fapt am început să plâng de cu o zi înainte. Nu știu cum să vă spun, dar ultimul an a fost unul extrem pentru mine.

A fost un an cu mari reușite profesionale, căci scurtmetrajul meu a călătorit mult de tot – și o mai face încă – pe la festivaluri internaționale. A fost și anul în care am renovat și salvat de la prăbușire casă de la Viscri!

Dar a fost și anul unor lovituri ale vieții, care au creat răni, a căror coajă mult prea fragilă s-a tot rupt, generând o durere surdă aproape continuă”, a notat Dana Rogioz pe pagina de .

Dana Rogoz, zi de naștere alături de cei dragi

Dana Rogoz a avut parte de o zi de naștere foarte plăcută alături de cei dragi. Cei doi copii au emoționat-o încă de la primele ore ale dimineții pentru că i-au urat „La mulți ani!” cu „cele mai dulci glasuri adormite”.

Ulterior, actrița a avut parte de o surpriză de la amica sa Adela Popescu care a trecut, neprogramat, pe la ea. Acest mic gest i-a adus o mare bucurie, la fel și vizita unuia dintre frații săi, care a făcut eforturi uriașe să plece de la locul său de muncă.

Acesta are un job în Olanda și a făcut în așa fel încât să fie prezent în România de ziua frumoasei șatene, pentru prima oară de la plecarea sa în străinătate. Pe seară a putut fi urmărită pe scenă, unde a jucat în spectacolele „Masacrul”.

„La aplauzele de la final spectatorii mai întâi au început să-mi strige câte o urare, ca mai apoi să înceapă să îmi cânte cu toții «La Mulți Ani». A fost copleșitor. Iar am plâns, ce să fac?!

Și apoi am ajuns acasă, unde ai mei mă așteptau cu tort și cu cadourile alese cu atât de mare grijă și iubire”, a completat Dana Rogoz pe social media. În altă ordine de idei, actrița speră ca anul următor să fie unul al vindecării, al armoniei și al seninătății.