Ce i s-a întâmplat fiicei Andreei Esca în Maldive? Alexia Eram: „Am plâns rău de tot”

Alexia Eram și Mario Fresh au fost recent în vacanță în Maldive, însă o întâmplare nefericită i-a umbrit fiicei Andreei Esca fericirea. Tânăra a povestit totul.

Ce i s-a întâmplat Alexiei Eram în Maldive. S-a întors acasă fără un obiect care valora mult pentru ea

Alexia Eram și Mario Fresh sunt adepții vacanțelor exotice. Au fost în Dubai, în căutare de vreme caldă, iar fiica Andreei Esca a dezvăluit că merg destul de des, dar că

„Am stat o lună de zile. Am fost acolo ca să fie mai cald și să ne facem conexiuni cu toată lumea, să mergem la evenimente, să ne cunoaștem cu oameni”, a spus Alexia Eram în emisiunea Exclusiv VIP.

Totodată, fostul protejat al lui Alex Velea și iubita lui s-au întors recent din Maldive. Alexia Eram a mărturisit că a avut parte de o experiență neplăcută, dar din care a avut de învățat. Tânăra și-a scăpat camera de filmat în ocean, iar aceasta nu a mai putut fi recuperată.

„Am fost în Maldive și mi-am scăpat camera în ocean și acum e pe fundul pe oceanului, probabil. Era pe filmat, adică, probabil acum încă filmează, rechini sau nu știu ce.

I-am dat-o lui Mario, el a scăpat-o din mână. Eu am aruncat-o fără husă sau fără vreun băț din ăsta. S-a dus fix în hău, nu eram lângă corali sau ceva de genul ăsta.

Am plâns rău de tot, am făcut o criză. Aveam și filmări pe care nu am apucat să le scot, am zis să se mai strângă”, a povestit Alexia Eram.

Se visează Alexia Eram mireasă?

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună de mai mulți ani, însă au declarat că încă Totuși, frumoasa șatenă visează să poarte rochia de mireasă, la al cărui design se gândește deja.

„Nu vă imaginați. Vreau ceva gen, prințesă cu multe pietre și chestii. Îmi place și clasic, să fie foarte natural și cu o trenă lungă, dar îmi place să fie și încărcată. Nu știu încă. Se poate să-mi schimb decizia de foarte multe ori”, a dezvăluit fiica Andreei Esca.

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit despre relația specială pe care o are cu mama și bunica sa, spunând că au în comun pofta de viață și energia. În plus, despre cea din urmă a mărturisit că o iubește foarte mult și că de ea o leagă cele mai frumoase amintiri din copilărie.

„O iubesc la nebunia infinitului, așa ne spunem noi. Este mama mea, a doua. Am stat cu ea de la opt luni la trei ani”, a susținut fiica Andreei Esca.