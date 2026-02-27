Ce i s-a întâmplat lui Gabi Matei a doua zi după ce a fost adus în cătușe la Parchet în scandalul pariurilor de la Păulești. Exclusiv

În cursul zilei de joi, 26 februarie 2026, Gabi Matei (36 de ani) a fost audiat în scandalul de meciuri trucate apărut recent în fotbalul românesc. La nici 24 de ore distanță, clubul fostului jucător de la FCSB a luat o decizie radicală.
În cursul acestei săptămâni, numele lui Gabi Matei a apărut în scandalul pariurilor de la CS Păulești. Reamintim că, în prezent, jucătorul de 36 de ani este legitimat la Vălenii de Munte. Fostul său club, CS Păulești, a hotărât să se despartă de întregul lot. Clubul s-a axat acum pe juniori și jucători tineri.
Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, se afla însă în lotul formației care este acum anchetată pentru presupusa implicare în trucarea unor partide din Liga a III-a. Tocmai de aceea a intrat și el în vizorul autorităților, iar joi a fost audiat.
FANATIK a aflat faptul că vineri, 27 februarie, Gabi Matei a mai primit o lovitură. Clubul său actual, CSO Teleajenul Vălenii de Munte, a luat decizia de a-i rezilia contractul fotbalistului.
”Lui Gabi Matei, unul dintre cei suspecți în dosarul pariurilor, i s-a reziliat contractul în această dimineață cu Vălenii de Munte. Așadar, Vălenii de Munte i-au reziliat contractul lui Gabi Matei în această dimineață”, a fost informația oferită în exclusivitate de Cristi Coste, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
”Ancheta nu se va opri aici. Va fi extinsă, o să fie și surprize. Ați văzut că s-au făcut percheziții și în alte județe. Aici este epicentrul”, a spus Vivi Răchită, analistul FANATIK, despre acest caz. Fostul fotbalist și-a amintit apoi de unele meciuri ciudate jucate de CS Păulești în Liga a 3-a. Răchită spune că aducerea aici a unor foști jucători de primă ligă a fost extrem de suspectă.
”Nu știu cum am nimerit la un meci al lui Păulești într-un weekend. Păuleștiul cu Traian. Minutul 20: 4-0 pentru Păulești. Apoi, în meciul retur, 4-0 pentru Traian. Ca să aflu apoi chestii. Nu se poate așa ceva. Când am văzut că vin și Gabi Matei, și Adi Petre, și Sanda și.. văd ce jucători. Am zis: stai că se întâmplă ceva aici”, a spus Răchită.