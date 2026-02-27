Ce i s-a întâmplat lui Gabi Matei a doua zi după ce a fost adus în cătușe la Parchet în scandalul pariurilor de la Păulești. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În cursul zilei de joi, 26 februarie 2026, Gabi Matei (36 de ani) a fost audiat în scandalul de meciuri trucate apărut recent în fotbalul românesc. La nici 24 de ore distanță, clubul fostului jucător de la FCSB a luat o decizie radicală.

Ce decizie a luat clubul Vălenii de Munte în legătură cu Gabi Matei, la o zi după audierea jucătorului în dosarul de trucare de meciuri de la CS Păulești

În cursul acestei săptămâni, numele lui Gabi Matei a apărut în scandalul pariurilor de la CS Păulești. Reamintim că, în prezent, jucătorul de 36 de ani este legitimat la Vălenii de Munte. Fostul său club, CS Păulești, a hotărât să se despartă de întregul lot. Clubul s-a axat acum pe juniori și jucători tineri.

ADVERTISEMENT

din Liga a III-a. Tocmai de aceea a intrat și el în vizorul autorităților, iar joi a fost audiat.

FANATIK a aflat faptul că vineri, 27 februarie, Gabi Matei a mai primit o lovitură. Clubul său actual, CSO Teleajenul Vălenii de Munte, a luat decizia de a-i rezilia contractul fotbalistului.

ADVERTISEMENT

”Lui Gabi Matei, unul dintre cei suspecți în dosarul pariurilor, i s-a reziliat contractul în această dimineață cu Vălenii de Munte. Așadar, Vălenii de Munte i-au reziliat contractul lui Gabi Matei în această dimineață”, a fost informația oferită în exclusivitate de Cristi Coste, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită, convins că ancheta în dosarul de trucare de meciuri de la CS Păulești va fi extinsă

”Ancheta nu se va opri aici. Va fi extinsă, o să fie și surprize. Ați văzut că s-au făcut percheziții și în alte județe. Aici este epicentrul”, a spus Vivi Răchită, analistul FANATIK, despre acest caz. în Liga a 3-a. Răchită spune că aducerea aici a unor foști jucători de primă ligă a fost extrem de suspectă.

”Nu știu cum am nimerit la un meci al lui Păulești într-un weekend. Păuleștiul cu Traian. Minutul 20: 4-0 pentru Păulești. Apoi, în meciul retur, 4-0 pentru Traian. Ca să aflu apoi chestii. Nu se poate așa ceva. Când am văzut că vin și Gabi Matei, și Adi Petre, și Sanda și.. văd ce jucători. Am zis: stai că se întâmplă ceva aici”, a spus Răchită.

ADVERTISEMENT